Det går mot forlik for skipet som blokkerte Suezkanalen

Det opplyser partenes advokater.

Det store konteinerskipet Ever Given blokkerte Suezkanalen i nesten en uke i slutten av mars. Det har så vært noe strid om hvor mye Egypt skal ha i kompensasjon for trafikkorken som Ever Given forårsaket.

Skipet er også blitt tilbakeholdt av Egypt, noe en lokal domstol har gitt dem lov til. Myndighetene i landet har tidligere sagt at de vil ha 5,7 milliarder kroner for å la skipet gå.

Rederiet Shoei Kisen Kaisha har tidligere sagt at de mener egyptiske kanalmyndigheter er ansvarlig for at skipet grunnstøtte og blokkerte Suezkanalen i seks dager.

Neste rettsmøte er satt til 20. juni, som skal gi partenes advokater tid til å komme fram til et forlik.