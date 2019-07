Den hovedmistenkte er uskyldig: Fant ikke feil i girkasse på Oslo-ferge

– Det er ikke funnet noe feil på giret, sier Thomas Smefjell i Progress ingeniører.

Selskapet har hatt girkassen fra fergen Oslo XI til service etter ulykken 29. juni. Fergen krasjet i kaia på Hovedøya i Oslofjorden.

Det var 134 personer om bord, og åtte av dem ble skadd. En ble sendt på sykehus, men ble skrevet ut dagen etter.

Klarte ikke å finne feilen

Årsaken til at fergen krasjet skal ha vært at motoren ble kvalt og mistet motorkraft, slik at skipperen ikke fikk bremset ned før fergen kjørte inn i kaia.

Som TU skrev forrige uke hadde rederiet sjekket flere mulige forklaringer på hva som kan ha skjedd.

– Skipperen er klarert ut, og han gjorde ikke noe feil. Vi har hatt dykkere nede for å se på propellen – om det eventuelt var noe tau som hadde festet seg i den – men det var det ikke. Vi har også undersøkt motoren, og den var det ikke noe feil med. For å være helt sikre har vi tatt ut girkassen. Den holder vi på å undersøke nå, sa daglig leder Pål Ruud i Oslo-Fergene forrige uke.

Sjøfartsdirektoratet skal inspisere

Hydraulikkgirkassen er av typen Twin-disc, som er en av verdens største produsenter av marinegir. Progress representerer Twin-disc i Norge, og ifølge dem er girtypen kjent for å være svært solid og driftssikker.

Etter kollisjonen ble girkassen åpnet, og verkstedet måtte bestille noen nye deler for å få giret i stand igjen. Når girkassen er på plass igjen skal Sjøfartsdirektoratet på inspeksjon om bord i fergen, før den eventuelt blir satt i drift igjen.

Ruud sier at han er forundret.

– Det hadde vært deilig å finne en konkret feil. Vi utelukker ingenting, men vi har prøvd å søke der det er mulig å søke, sier han.

Havarikommisjonen koblet inn

Ulykken skjedde på ettermiddagen på lørdag 29. juni, og øyenvitner beskrev at fergen hadde større fart enn vanlig da den dundret inn i bryggen.

Havarikommisjonen for sjø og Sjøfartsdirektoratet ble varslet kort tid etter.