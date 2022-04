Den endelige avgjørelsen er tatt: Dette blir NTNUs nye mastergradsring

Etter flere runder er den endelige vinneren av NTNUs masterring kåret. Vinneren er Ragne Stauris «Ringvirkninger».

Stauri forteller at ideen til vinnerringen bare poppet opp i hodet hennes da hun så hva NTNU ønsket seg av ringen. Enn designkonkurranse i 2019 etterlyste en ring som fungerte for begge kjønn og som stilmessig sto til den kjente sivilingeniør-ringen og den litt mindre kjente doktorgradsringen.

– Jeg husker at jeg tenkte at det er mange sånne skoleringer som ser utrolig harry ut. De er ofte brede og har tekst og krimskrams. Jeg ville at det skulle være noe litt slankt, som hadde et gjenkjennelig design, sier Stauri.

Stauri er nå ferdig utdannet lege. I 2019 gikk hun siste året på medisinstudiet ved NTNU. Designkonkurransen fikk rundt 100 forslag, to av dem har NTNU-juryen jobbet videre med.

I første runde var det ringen Möbius bånd, designet av Mads Fikkan, som lå i teten. Da var det idé og konsept som avgjorde.

3D-printet utgave av ringen. Foto: NTNU

Ragne Stauri er både utdannet lege og klassisk utøvende musiker fra NTNU. Foto: Privat

Nå i andre runde forteller informasjonsavdelingen ved NTNU at mer praktiske sider av ringen og produksjonen har spilt inn, som ringenes fysiske bruks- og produksjonsegenskaper.

Etter denne runden er det Ragne Stauris forslag kåret til den endelige vinneren som faktisk blir satt ut i produksjon.

«Én ring skal samle dem»

Stauri har nesten bare fått positive tilbakemeldinger på vinnerringen fra NTNU-studenter.

– Jeg tenkte at det må være noen som ikke liker det også, men de har ikke sagt det til meg, i hvert fall, ler Stauri.

Hun synes det var litt morsomt at ringen ifølge en student i Under Dusken ligner på noe fra Ringenes Herre.

Det foreløpige eksemplaret av ringen er 3D-printet og ser mattere og litt grovere ut enn den ferdige ringen.

– Jeg håper at det skal se litt mindre Ringenes Herre ut når det er ferdig. At det ikke er den første assosiasjonen, ler Stauri.

Tanken er at designet på ringen skal gi assosiasjoner til ringer i vann. Den har fått navnet Ringvirkninger. Ringen skal symbolisere at en utdanning ved NTNU kan gi effekter på livet, som nettopp ringer i vann.

– Utdannelsen gir ikke bare kunnskap, men nye venner, at du blir fem år eldre, kanskje får et større perspektiv på verden og at det du har opplevd og lært kan påvirke deg resten av livet, sier Stauri.

Så at masterstudenter ønsket ring

Mads Nordtvedt i NTNUs kommunikasjonsavdeling forklarer i en e-post at en masterring er ønsket av studentene.

– Prosessen med å lage en masterring startet blant annet fordi vi så at flere miljøer ved NTNU ønsket å lage egne mastergrads-ringer, så etterspørselen er der. Men meningene om det er riktig å ha en mastergradsring er selvfølgelig delt, skriver Nordtvet.

På sosiale medier har NTNU spurt studentene om de vil kjøpe ringen.

At 38 prosent svarte at de vil kjøpe ringen i en poll på NTNUs instagram-story, ble Stauri veldig positivt overrasket over.

– Jeg synes det er veldig hyggelig, sier Stauri, som umiddelbart tok en skjermdump.

Skal koste maksimalt 6000 kroner

Skjermdump fra NTNUs story på Instagram, tatt av Stauri selv.

Nå jobber Stauri som designer sammen med Inventas, selskapet som driver med produktutvikling av ringen for NTNU. Fortsatt er det ikke helt avklart hvilket metall ringen skal lages av, og hva som blir prisen, men 6000 kroner er øvre prisgrense.

– Jeg er designeren og får lov til å komme med mine innspill. Det er fint å jobbe med folk som vet hva som lar seg gjøre, innenfor kostnadsrammen. Det synes jeg er veldig artig, sier Stauri.

Hun understreker at hun ikke er utdannet designer, men tillegg til medisinutdannelsen er hun også utdannet musiker, og er opptatt av visuell utforming.