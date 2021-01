NTNUs nye master-ring er like rundt hjørnet

Sivilingeniørringen og doktorgradsringen er foreløpig de eneste offisielt godkjente ringene ved NTNU, men en ny ring er på vei.

I 2018 bestemte daværende NTNU-rektor Gunnar Bovim at NTNU også vil ha en offisiell ny ring for alle som har fullført mastergrad.

NTNUs ledelse forklarte til Studentavisa at de hadde fanget opp et ønske og en etterspørsel etter en ring som er tilgjengelig for flere.

I fjor ble det kåret en vinner av en designkonkurranse om beste ring. Student Mads Fikkan, som tar en master i arkitektur ved NTNU, gikk ble med på konkurransen og gikk av med seieren.

– Jeg likte ideen med å ha en felles ring for alle som tar en mastergrad ved NTNU, sier Fikkan.

Han tror ikke ringen handler om å vise fram sin akademiske status på unorsk og anti-jantelovsk vis.

– De fleste er nok stolte av å ha fullført et vanskelig studium, samtidig som jeg tror de søker å bevare en tilhørighet til NTNU som universitet, samt til minnene og menneskene de møtte i løpet av studiet, sier Fikkan.

Møbiusbånd som modell

Mads Fikkan, masterstudent i arkitektur ved NTNU. Foto: Privat

Vinnerringen er inspirert av den geometriske formen møbiusbånd eller Möbius’ bånd. Fikkan mener gir den et formspråk som egner seg godt for et teknologisk universitet.

Han fant ut at designprosessen ikke var så ulik det han vanligvis driver med, selv om det handlet om et smykke og ikke et byggverk.

– Oppgaven er uansett å finne et riktig formspråk. Jeg synes det var befriende å tegne en ring, da dette ble en helt ren form som stilte minimalt med pragmatiske krav, sier Fikkan.

På andreplass kommer Ringvirkninger, designet av Ragne Victoria Kolaas Stauri, som er Phd-kandidat ved institutt for sykepleie.

Andreplassen Ringvirkninger. Illustrasjon: Ragne Victoria Kolaas Stauri

Nå, trolig innen februar, skal det lages prototyper av både første- og andreplassen.

– Vi holder på med modelleringen og justeringer med tanke på blant annet brukervennlighet av de to bidragene Möbius bånd og Ringvirkninger, sier seniorrådgiver kommunikasjonsavdelingen Karl Asmund Olsson ved NTNU.

Når modellene er klare, skal det avgjøres hvem av dem som blir NTNUs mastergradsring.

Trolig ring i løpet av 2021

Når vinneren er bestemt og prototypen klar, vil det utlyses en konkurranse på produksjon av den nye mastergradsringen. Ringen vil bli lagt ut for salg når denne prosessen er ferdig.

– Det gjenstår en del praktisk rundt dette å få den helt klar for salg, men vi regner med å ha den klar i løpet av året, sier Olsson.

Premisset for designet på ringen var at den skal kunne passe uansett kjønn og kunne produseres for 6000 kroner.