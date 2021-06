Japanske Komatsu er en av de største produsentene av industrielle maskiner. Men der Caterpillar, Hitachi, Hyundai og JCB alle har introdusert forskjellige former for elektrisk drift av sine maskiner, har Komatsu holdt en lavere profil.

Naturligvis har man lenge benyttet hybridteknologi for å redusere drivstofforbruket, og i Japan har produsenten vist fram en batteridrevet minigraver – men generelt har det så langt vært forbrenningsmotorer som har vært standarden.

Nå kommer imidlertid et konkret eksempel på en gravemaskin med elektrisk drivverk. Denne gangen handler det imidlertid ikke om noen av de større maskinene for skog eller konstruksjoner, men om en mikrograver.

Batteriene byttes ut når de skal lades

Sammen med Honda vil Komatsu utvikle en maskin som kan bruke utskiftbare batteripakker. Men ikke bare det, tanken er at de to selskapene skal etablere et slags batteridelesystem for vedlikeholds- og byggebransjen.

Gravemaskinen, Komatsu PC01, er beskrevet som en liten og fleksibel enhet for små rom eller når det kreves presisjon. Men i stedet for en forbrenningsmotor har selskapene nå presentert en elektrisk motor drevet av Hondas «Mobile Power Pack».

Fordelene med elektrisk drift er at du reduserer forstyrrende støy – og det er åpenbart at maskinen ikke bidrar til luftforurensning eller karbondioksidutslipp under bruk. Det at du også har utskiftbare batterier betyr at maskinen generelt kan brukes døgnet rundt uten lange ladetider.

Større maskiner vil også være elektrisk drevet

Målet er at den batteridrevne gravemaskinen skal være på markedet før april 2022, men som nevnt ovenfor er dette bare en del av samarbeidet. De to japanske selskapene vil også jobbe for å vise hvordan utskiftbare batterier kan gi mer bærekraftige samfunn. Dette gjøres ved å bruke standardiserte og utskiftbare batterimoduler.

På litt lengre sikt vil andre maskiner opp til ett tonn også konverteres til batteridrift, og sammen med Hondas forskjellige elektriske scootere og eventuelt andre interessenters alternativer, tar de to selskapene sikte på å etablere et voksende økosystem for batteribytte.

Artikkelen ble først publisert i NyTeknik.se.