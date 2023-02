Partnerskapsavtalene ble signert i Seoul tirsdag. (F.v.) Country manager i Sør-Korea og Program Director for JV-et Ho Keun Song i Deep Wind Offshore, CCO Hans Petter Øvrevik i Deep Wind Offshore, Head of Business Development offshore wind new market Anya Hoff i BP og Head of BP Korea Jin Wook Lee. Foto: Deep WInd Offshore