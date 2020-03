De vil bygge Nobel-prisvinners batteri med glasselektrolytt

Som en av skaperne av litium-ion-batteriet ble John Goodenough tildelt nobelprisen i kjemi i 2019 sammen med Akira Yoshino og Stanley Whittingham.

Selv i høy alder har John Goodenough opprettholdt sin posisjon som autoritet på forskningsområdet. Nå skal Hydro-Québec utvikle et batteri med en fast glasselektrolytt. Det melder IEEE Spectrum.

Dendritter en utfordring

Goodenough har utviklet teknologien i samarbeid med Maria Helena Braga, vanligvis hjemmehørende ved Universitetet i Porto i Portugal.

I batteriet er glasset selve elektrolytten. Anoden består av et alkalimetall som litium, natrium eller kalium.

Litium-ion-batterier med flytende elektrolytt har problemet med dendritter, små utvekster av litiumkrystall, noe som kan føre til kortslutning i batteriet og brann. Med en fast elektrolytt oppstår ikke dette.

Goodenough har tidligere uttalt at konseptet deres leverer en energilagringskapasitet som er tre ganger høyere enn et sammenlignbart litium-ion-batteri. Ifølge Braga lades batteriet på minutter fremfor timer. Hydro-Québec håper at selskapet i løpet av to år vil ha teknologien klar for en eller flere kommersielle partnere.

Busser og energilagring

Det kanadiske kraftselskapet har allerede produsert første generasjon batterier med fast elektrolytt, kjent som solid-state-batterier, med en elektrolytt av litiumpolymer. Den brukes nå i busser og til energilagring. Nylig gikk selskapet ut med at det har startet et samarbeid med Daimler Benz om å utvikle andre generasjons solid-state-batteri, som får en organisk, litiumbasert, fast elektrolytt.

Hydro-Québec omtaler Goodenough og Bragas løsning som tredje generasjons solid state-batteri.

Nå vil de 120 ansatte ved selskapets forskningsanlegg fortsette å jobbe med glassbatteriet. De har allerede omfavnet en annen av Goodenoughs nyvinninger: litiumjernfosfat-batteriet.

Artikkelen ble først publisert av Ny Teknik.