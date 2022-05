De når hele kloden fra bittesmå satellitter

Bare 15 prosent av jordoverflaten er dekket av mobilnett. Samtidig trenger vi data fra sensorer og andre enheter over hele jorden – både fra land og over havene. Det har vært mulig lenge, men det har ikke vært billig. Etter at Elon Musk fortalte at han ville gjøre det billig å skyte opp små satellitter, har det skjedd veldig mye, både i hans egne selskaper og i selskaper som Astrocast, det sveitsiske selskapet som er notert på Oslo Euronext Growth.

I dag har de 12 av det de kaller nanosatellitter i lav jordbane rundt 55 mil over hodene våre. I 2025 skal de ha hundre satellitter. Da er selskapet i mål og kan kommunisere med mange millioner IoT-enheter. Innen 15 minutter kan da en enhet, som en temperaturmåler, en trykkmåler, en posisjonssensor, eller en annen dings som avgir eller mottar data, kommunisere med satellitten.

Dette handler om enkelhet og lav pris, mener Astrocast. Skal man får opp volumene, må dette være billig. Det får de til fordi de har skaffet seg mulighet til å kommunisere i det såkalte L-båndet, mellom 1 og 2 GHz. Det er det mest effektive båndet og gjør at mottaker- og senderutstyret kan bli billig nok. Antennen er ikke større enn et kredittkort. Det er ikke mye sammenliknet med en parabol og gjør at sauer og kyr kan utstyres med både posisjonering og oversending av helsedata.

Vi snakker med finansdirektøren i Astrocast, norske Kjell Karlsen.

