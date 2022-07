Produksjonen av hydrogen skjer med naturgass som råstoff og en helt spesiell membran. Både produksjonen og CO 2 -fangsten foregår i ett trinn. Derfor er metoden svært energieffektiv. Teknologien har derfor høstet prestisjefull omtale i Science.

– Mens dagens etablerte metode har en virkningsgrad på 70-75 prosent, har vår en potensiell virkningsgrad på 90. Sluttproduktet er komprimert hydrogen med høy renhetsgrad. Reaktoren separerer i tillegg CO 2 mer effektivt, slik at klimagassen kan transporteres og lagres enkelt. Det sier Harald Malerød-Fjeld i CoorsTek Membrane Sciences i Oslo.

Bedriften spesialiserer seg på keramiske materialer til energikonvertering og er sammen med Sintef en av forskningspartnerne i prosjektet.

Harald Malerød-Fjeld med en elektrokjemisk celle som er kjernen i den nye teknologien som både lager hydrogen og fanger CO2. Foto: Sintef

– Samarbeidet med Sintef har vært tett og resultert i synlige resultater som nå har fått omtale i et internasjonalt tidsskrift på aller høyeste nivå, sier Malerød-Fjeld.

For fem år siden publiserte Nature en artikkel om den norske forskningsgruppen. Da hadde de demonstrert de grunnleggende prinsippene for å produsere hydrogen på en ny og svært energieffektiv måte. I den ferske Science-artikkelen bekreftes det at metoden fungerer, også når teknologien skaleres opp.

– Dette er et viktig steg på veien mot å gjøre hydrogen langt mer anvendelig som drivstoff. Og prosessen har et lavt karbonavtrykk, sier Malerød-Fjeld.

Relevant på både kort og lang sikt

Forskningen foregår i Sintefs bygg og laboratorier i Oslo, der også CoorsTek Membrane Sciences holder hus. Seniorforsker Thijs Peters i Sintef er en av forfatterne bak den nye studien.

– Det interessante med denne teknologien er at den er relevant både på kort og lang sikt. Den kan brukes til produksjon av blått hydrogen fra naturgass, men også for å lage grønt hydrogen fra biogass eller ammoniakk i en mer «fornybar fremtid», sier Peters.

Prosessen lager sin egen varme

Teknologien for å lage hydrogen fra naturgass er velkjent og kalles dampreforming. Naturgass består for det meste av metan, og når metan reagerer med vanndamp, får vi fire hydrogenmolekyler for hvert metanmolekyl. For å få til denne reaksjonen må vanndampen tilføres under høy varme.

Illustrasjonen viser prinsippene bak den nye hydrogen-membranen. Illustrasjon: CoorsTek Membrane Sciences

Et stort problem med dampreforming er at prosessen er energikrevende, den foregår i flere trinn – og den har CO 2 som biprodukt. Denne teknologien, derimot, krever ikke tilførsel av varme utenfra til dampreformingen. Et «triks» med den nye metoden er at den skaper varmen selv når hydrogenet pumpes gjennom den keramiske membranen. Varmen blir altså til der den skal brukes.

Fra celle til reaktor

Den minste byggeklossen i den nye metoden er en elektrokjemisk celle som består av et keramisk rør på seks centimeter. Den oppskalerte reaktoren som er utgangspunktet for Science-artikkelen, måler 40x4centimeter. Den er bygd opp av 36 slike celler som er koblet i en sammenhengende elektrisk krets.

Forskerne har lyktes med å oppskalere prosessen for å lage hydrogen ved å koble sammen 36 hydrogenproduserende celler. En enda større oppskalering har også vært vellykket. Det gir håp om en ny type hydrogenproduksjon med innebygget CO2-fangst Foto: Sintef

Materialet som kobler sammen rørene består av et glasskeram, et materiale som er beslektet både med glass og keramiske materialer, som for eksempel porselen. Dette materialet er så iblandet metallpulver som leder strøm.