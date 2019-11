De har analysert verdens 25 elbilhovedstader: Kina dominerer, men Bergen hadde høyeste elbilandel i fjor

«Det er typisk norsk å være god», sa Gro Harlem Brundtlands i nyttårstalen i 1992. Det er mulig nordmenn også har fått innprentet en slik holdning når det gjelder overgangen til elbiler, blant annet etter framsnakk fra norske politikere, kjærlighetserklæring på Twitter fra Elon Musk og skryt fra den elbilglade, men forbrenningsmotoravhengige transportministeren i tyske Baden-Württemberg.

The International Council on Clean Transportation (ICCT) nye analyse gir oss således en liten realitetsorientering, samtidig som den gir grobunn for flere skrytesalver fra elektriske nordmenn.

ICCT ser på elbilsalget, elbilpolitikken og utbyggingen av ladestasjoner i de 25 byene i verden med flest nyregistrerte ladbare biler i 2018. Disse byene sto for 42 prosent av det totale salget av ladbare biler i verden i fjor. ICCT kaller de 25 byene for elbilhovedstader.

Kina dominerer

De 25 største elbilbyene Dette er de 25 byene som solgte flest ladbare biler i fjor, og som ICCT har analysert: 1. Shanghai 2. Beijing 3. Los Angeles 4. Shenzen 5. Hangzhou 6. Oslo 7. Tianjin 8. San Francisco 9. Guangzhou 10. San Jose 11. Qingdao 12. Tokyo 13. Zhengzhou 14. Bergen 15. New York 16. Changsha 17. Paris 18. Weifang 19. London 20. Amsterdam 21. Nanchang 22. San Diego 23. Chongqing 24. Stockholm 25. Wuhan

Oslo og Bergen er begge med på lista, men Kina dominerer i enda større grad enn før. Fire av dem fem øverste plassene tilhører kinesiske byer. Shanghai innehar førsteplassen dersom man tar for seg alle ladbare biler, mens Beijing inntar en klar ledelse dersom man bare regner med salget av helelektriske biler.

I 2016 var to av de fem øverste plassene kinesiske – med Oslo på fjerdeplass. I 2018 er den norske hovedstaden skjøvet ned til sjetteplass.

Det ble ikke solgt færre ladbare biler i Oslo i 2018 enn i 2016, utviklingen er snarere et uttrykk for den elektriske veksten i Kina.

Bergen og Oslo har høyest andel

Totalt er 13 av 25 byer på lista kinesiske. Dette stemmer godt overens med det internasjonale energibyråets (IEA) tall for elbilsalget i fjor, hvor Kina sto for 1,1 millioner av de 2 millioner solgte ladbare bilene. Kina holder dermed tritt med utviklingen fra 2017, da landet sto for rundt halvparten av de 1,2 millioner ladbare bilene som ble solgt.

Samtidig fremhever rapporten at Bergen og Oslo har den høyeste andelen ladbare biler av det totale bilsalget. I Bergen var andelen elbiler og ladbare hybrider på hele 64 prosent i 2018, mens i Oslo var tilsvarende andel på 61 prosent.

Til sammenlikning var salgsandelen for ladbare biler litt over ti prosent i Shanghai – byen som topper lista over antall solgte ladbare biler i 2018. Bergen og Oslo topper for øvrig også den tilsvarende statistikken for rene elektriske biler, med henholdsvis 33 og 24 prosent.

Mange ladepunkter – men høy konkurranse

Elbilopptatte nordmenn kan også merke seg en interessant sammenheng når det kommer til offentlige ladepunkter: Oslo og Bergen er blant byene som har flest ladepunkter per innbygger – samtidig er Oslo og Bergen er blant byene med flest biler per offentlige ladepunkt.

Så selv om Oslo-boere og bergensere er blant dem med tilgang til flest ladepunkter, er Bergen og Oslo også av de som har hardest konkurranse om ladeplassene. Det vitner om høy elbilandel i de norske byene.

Bergen og Oslo er de eneste hvor ICCT nå regner med at elbiler også kjøpes av den såkalt sene majoriteten av nybilkjøpere. ICCT mener andelen ladbare hybrider må være på over 50 prosent for at man kan si at bilene også kjøpes av denne sene majoriteten.

Den kinesiske elbilboomen kommer blant annet på grunn av at myndighetene gir innbyggerne ulike elbilfordeler. Blant annet subsidierer statlige myndigheter elbilene opptil 66.000 yuan (rundt 86.000 kroner med dagens valutakurs), ifølge rapporten. Lokale myndigheter subsidierer på sin side elbiler opp til 33.000 yuan (rundt 43.000 kroner), skriver ICCT. I enkelte kinesiske byer er elbiler også unntatt en auksjon som bestemmer hvem som kan kjøpe nye biler.

Her kan du se en oversikt over hvor stor salgsandel av det totale ladbare biler-salget de ulike byene omtalt i rapporten hadde i 2018: