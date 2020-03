De første Oslo-trikkene skulle komme om noen måneder – nå er hele fabrikken stengt grunnet korona

I sommer skulle de to første av totalt 87 nye trikker ankommet Oslo sentrum.

Planen var å starte testingen av de nye Oslo-trikkene umiddelbart, og gradvis fase inn nye, og ut gamle vogner.

Nå er imidlertid produksjonen av trikkene stoppet opp.

Stengt på ubestemt tid

Produksjonen av trikkene skjer nemlig i Spania, ett av de landene i Europa som er hardt rammet av korona, og har lagt strenge restriksjoner på befolkningen og mange av landets virksomheter på grunn av smittevern.

Det rammer også fabrikkene til den spanske trikkeleverandøren CAF.

Sporveien, som er bestiller av de nye trikkene melder i en pressemelding at de har fått beskjed om at ledelsen og fagforeningen hos leverandøren har blitt enige om å holde all produksjon stengt inntil videre.

For tidlig å si

Sånn blir det nye Oslotrikkene. Foto: CAF/Oslo Sporveier

Prosjektorganisasjonen i Sporveien med ansvar for trikkeanskaffelsen jobber nå med å kartlegge hva dette innebærer og hvordan det vil kunne påvirke leveransen av nye trikker til Oslo.

– Vi jobber fortløpende med å forsøke å begrense eventuelle konsekvenser av denne midlertidige stansen i produksjonen, sier Bjørn Bjune, prosjektsjef Sporveien Trikken AS.

Han legger til at det er for tidlig å si noe om hvilke konkrete konsekvenser dette kan få for leveransen av nye trikker til Oslo.

Dobbel kapasitet

Planen er at alle hovedstadens gamle trikker skal skiftes ut frem mot 2024. I tillegg skal det settes inn 15 flere trikker enn i dag.

De nye trikkene er lengre, de har plass til flere, og er universelt utformet uten den gamle trappen opp fra gateplan.

Til tross for at det bare er snakk om et fåtall flere trikker, er planen at de vil gi en dobling av dagens kapasitet, og kunne frakte 100 millioner mennesker i året.

– Størrelsen på trikkene sier veldig lite om hvor mange passasjerer det er plass til. I dagens trikker er det svært dårlig plassutnyttelse, blant annet på grunn av de høye hjulakslingene. Vi har brukt mye tid på å optimalisere layouten i de nye trikkene så vi kan få best mulig utnyttelse av plassen, har Bjune tidligere forklart til Teknisk Ukeblad.