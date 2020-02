Datasenter-bransjen jubler over å ha fått «sin mann» i regjeringen

Både Innovasjon Norge og IKT Norge er glade for at Odd Emil Ingebrigtsen (H) er ny statssekretær i Olje- og energidepartementet. Ingebrigtsen eier tre datasenter-tomter i Nordland, og har jobbet for saker som lavere elavgift, bedre krafttilgang og smidigere søknadsprosesser for datasentre.