Darpa og Nasa forsker på motor som trosser naturlovene

I et nytt prosjekt skal den amerikanske etaten utforske mulighetene med motoren Emdrive.

Ifølge Newtons tredje lov, eller loven om kraft og motkraft, kan ingen ting akselerere uten en motsatt kraft. For en rakettmotor innebærer det at framdriften kommer av reaksjonsmassen som skyves ut bakover.

Men da briten Roger Shawyer på slutten av det forrige millenniet viste fram sin Emdrive, ble Newtons lov satt på prøve. Han hadde nemlig bygd et lukket system som kunne akselerere – og det skal være umulig.

Systemet som Shawyer bygde, besto av en avkappet kobberkjegle som var forseglet. Inne i denne var det mikrobølger, og disse ga et lite trykk. På grunn av formen på Emdriven, ga den elektromagnetiske strålingen et litt høyere trykk på ene siden. Og til tross for at det var et lukket system, hadde det en netto akselerasjon.

Interesse hos Nasa

I teorien skulle ikke dette fungere, og det finnes en hel del skepsis overfor konseptet. Noen beskriver det veldig billedlig som at det er som å prøve å få en bil til å bevege seg ved å dytte på dashbordet.

Men til tross for at mange forskere kaller hele tanken med Emdrive umulig, har ikke dette stoppet amerikanske Darpa fra å investere i teknikken. Det rapporterer Popular Mechanics.

Og det amerikanske forsvars-forskningsinstituttet er ikke alene om å være interesserte i teknikken. Både Nasa og kinesiske forskere studerer Emdrive, og den amerikanske bedriften Cannae planlegger å lansere et kommersielt produkt.

I Darpas tilfelle inngår teknikken i programmet Nascent Light Matter Interactions, og i første omgang har etaten satset 1,3 millioner dollar på å studere teoriene bak Emdrive.

Minimal kraft – men store forhåpninger

For tiden hevder NASA at de i en Emdrive har lyktes å påvise krefter på noen mikronewton, tilsvarende vekten av en litt stor maur. Men kinesiske forskere hevder at en korrekt konstruert Emdrive i teorien skal kunne produsere flere hundre millinewton.

Og når kraften tilsvarer vekten av en mobiltelefon, blir det lettere å hevde at motoren fungerer – og at det ikke er en målefeil eller en anomali.

Darpa kommer i første rekke å jobbe med å prøve å validere Shawyers Emdrive ved å benytte lysbølger. Om de lykkes, kan teknikken brukes for å holde satellitter på plass, noe som vil gi økt livslengde. Men det finnes større drømmer.

– Dette kunne gjøre reiser mellom planeter enklere, samt reiser til andre solsystemer mulige før første gang, sier Mike McCullog til Popular Mechanics. Han er forskeren som skal lede studiene.

