I januar løsnet et panel brukt til å plugge igjen nødutganger på et Boeing 737 Max under en flyvning i USA.

Siden da har salgstallene for flytypen dalt.

Nå melder Boeing om ingen salg av den tidligere bestselgeren verken i april eller mai, skriver abcnews.go.com.

11 salg på to måneder

Resultatene ble offentliggjort tirsdag. De viste at Boeing kun mottok bestillinger på fire nye fly i mai. I april rapporterte de om syv salg.

Til sammenlikning solgte en av konkurrentene, Europas Airbus, 15 fly i mai.

I en pressemelding skriver Boeing at de håper at det langsomme tempoet i bestillinger reflekterer en salgsdvale før neste måneds Farnborough International Airshow, hvor flyavtaler ofte blir kunngjort.

Flere ulykker

Døren som løsnet er ikke den eneste alvorlige hendelsen for Boeing de siste årene.

Den samme flymodellen, 737 Max ble satt på bakken over hele verden i perioden 2019 til 2021 etter to forholdsvis like ulykker der til sammen 346 personer omkom i oktober 2018 og mars 2019.

EASA, European Union Aviation Safety Agency ga imidlertid klarsignal for bruk av 737 Max i Europa i etterkant av ulykkene.

