Danskene prøver ut selvkjørende varelevering - i seks kilometer i timen

Danske fotgjengere kan i fremtiden bli nødt til å dele fortauene med selvkjørende roboter som skal levere mat, medisin og dagligvarer til danske hjem.

Det er for øyeblikket ulovlig å bruke de selvkjørende vareleverings-robotene på områder der veitrafikkloven gjelder i Danmark, men transportpolitikere i regjeringen og Dansk Folkeparti støtter en ny forsøksordning som skal gjøre det mulig for bedrifter å benytte seg av roboter til leveringsoppgaver, i stedet for å bruke varebiler. Robotene skal kunne kjøre på fortauene.

Ifølge transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) kan de små robotene gjøre leveransene billigere og ha en positiv effekt på både tett trafikk, trafikkstøy og miljøpåvirkning i storbyene.

Må bestemme ansvarsfordeling ved ulykker

«Markedet og teknologien er klar for at vi på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte kan prøve ut små selvkjørende leveranseenheter i Danmark. Så jeg er glad for at vi er enige om å gå videre med utarbeidelsen av en forsøksordning», sier ministeren i en pressemelding.

Akkurat nå er departementet i gang med å legge rammene for forsøksordningen. Det innebærer blant annet en fastsettelse av ansvarsfordelingen ved ulykker, regler for robotenes vekt og hastighetsbegrensninger. Det forventes at robotene skal kjøre med en hastighet på seks km/t.

Både i USA og Europa har man sett eksempler på vareleveranser utført av selvkjørende roboter.

I Tyskland og Nederland kjøres en liten andel av hurtigmatleveransene fra for eksempel Domino’s ut med selvkjørende roboter fra firmaet Starship Robots.

Denne artikkelen ble først publisert på ing.dk.