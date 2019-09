Danske vindturbiner satte ny rekord: Produserte 30 prosent mer enn forbruket

Søndag 15. september skriver seg inn i danske historiebøker som det første døgnet der danske vindmøller gjennom et helt døgn produserte mer strøm enn det danskene trengte. Det viser foreløpige tall fra Energinet.

Det var høstens første blåst som fikk møllene til å snurre med rekordfart. Fra midnatt lørdag til midnatt søndag leverte vindmøllere strøm tilsvarende 130 prosent av det danske strømforbruket. Overproduksjonen fordelte seg på alle døgnets timer, opplyser rådgiver Carsten Vittrup i det statlige energiselskapet Energinet.

– For bare ti år siden utgjorde vindkraft bare rundt en femdel av vår forsyning. Så det har gått vanvittig når vi ser at vi ikke bare har timer, men hele døgn der vindmøller produserer mer strøm enn vi har bruk for, sier han.

Rekordene slås i helger

Inkludert strømproduksjonen fra sol, var fornybarandelen på 133 prosent av forbruket. Den forrige rekorden var på 114 prosent fra 22. september i fjor, skriver Ingeniøren.dk.

I tillegg klarte vindturbinene å levere mer enn det danske forbruket gjennom 24 sammenhengende timer. På det minste var produksjonen på 105 prosent av forbruket – det er også ny rekord.

Toppen ble nådd mellom klokka 2 og 3 på natten, da vindmøllene produserte 160 prosent av forbruket. Det er også rekord.

Rekordene settes i helger, når strømforbruket fra næringslivet er relativt lavt.

I sommer ble den nyeste vindparken, Horns Rev 3, koplet på strømnettet. Tidligere denne måneden åpnet også en strømkabel på 700 MW til Nederland, skriver Ingeniøren.

Får betalt for å stoppe produksjonen

Produksjonen kunne vært enda høyere, om det ikke var for at Tyskland faktisk betaler Danmark for å holde vindmøllene i ro.

I Schlesvig-Holstein er det også mange vindturbiner. Ifølge Ingeniøren er det mangel i Tyskland på høyspentkabler som kan sende strømmen fra vindkraftanleggene i nord til lenger sør i landet. I stedet leveres strøm til Danmark, via det som kalles spesialregulering. Blant annet får danske elprodusenter betalt for å stoppe egen produksjon.

I tre timer søndag var også elprisen negativ, ifølge Ingeniøren. Det fører også til at mange produsenter stopper anleggene.