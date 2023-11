Beslutningene er en del av en pågående gjennomgang av Ørsteds amerikanske havvindportefølje, skriver Ørsted i forbindelse med tredjekvartalsrapporten som kom onsdag.

Nedskrivningene er nesten dobbelt så store som tidligere forespeilet og aksjen stuper på børsen, skriver DN onsdag morgen. Aksjen var ned 19 prosent på København-børsen etter ti minutter, og har det siste året falt kraftig.

Ørsted-sjef Mads Nipper sier de skal nå vurdere den beste måten å bevare verdi på mens de avslutter utbyggingen. Foto: Ørsted

– Vi er utrolig skuffet over å meddele at vi stopper utviklingen av Ocean Wind 1 og 2, sier Ørsted-sjef Mads Nipper i en pressemelding.

Ørsted viser både til utfordringer i forsyningskjedene og stigende renter som årsak til beslutningen om å nedskrive verdiene.

Krevende tid for havvind

Equinor har også meldt at de tar nedskrivinger på 3,3 milliarder kroner i USA, etter avslag på søknad om prisøkning.

Konsernsjef Anders Opedal uttalte fredag i forbindelse med kvartalstallene, at han tror situasjonen for selskapets havvindsatsing vil være utfordrende i et år eller to til.

– Jeg er sikker på at også havvind vil spille en viktig rolle i energiomstillingen, og at det over tid vil være gode kommersielle muligheter. Men akkurat nå er det krevende, sa Opedal da han presenterte selskapets resultat for tredje.

Equinors partner BP har skrevet ned seks milliarder kroner på sin halvdel av de samme prosjektene.

Bransjedirektør for havvind i Fornybar Norge, Jon Evang, mener situasjonen i bransjen alvorlig. Han er likevel forsiktig optimist, selv om kostnadene har økt mye og prosjekter legges bort.

– Det er all grunn til å tro at dette er forbigående. Det handler om de ekstraordinære kostnadsøkningene som direkte og indirekte følger av Russlands krig mot Ukraina, i tillegg til et press på leverandørkjedene fordi mange land og selskaper har forpliktelser og mål frem mot 2030, sier Evang til E24.