Danske Ørsted slår seg sammen med norske Fred. Olsen for å jakte havvind-lisenser i Norge

Ørsted, Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco har slått seg sammen for å søke på norske havvindlisenser. Det framkommer i en pressemelding fra de tre selskapene. Målet er å vinne lisenser på i det to områdene regjeringen har lyst ut for havvind her til lands, Utsira Nord og Søndre Nordsjøen 2.