Danske Klimarådets forkjærlighet for CO2-lagring vekker undring hos hydrogenbransjen

Under stor medieoppmerksomhet offentliggjorde Klimarådet mandag sine anbefalinger til politikerne om retning og tiltak for de neste ti årenes klimainnsats i Danmark med utgangspunkt i at 70 prosent av klimamålet kan nås.

Blant de mer langsiktige omstillingselementene anbefalte Klimarådet særlig CCS – altså CO2-fangst og lagring i bakken – som en sentral teknologi framfor CCU, som står for Carbon Capture and Utilisation. Dette er en kortsiktig del av power-to-x ideen, hvor hydrogen og CO2 omdannes til bærekraftige drivstoffer.

Ifølge Klimarådets plan står CCS for halvparten av den CO2-reduksjonen på 8 millioner tonn som det langsiktige utviklingsløpet i Klimarådets rapport skal bidra med.

Rådet anbefaler rett ut politikerne å gå i gang med å utarbeide en strategi for utvikling av CCS som skal identifisere CO2-punktkilder og avklare eierstruktur blant annet.

CO2-lagring ikke fremtidsrettet

Det har fått blant andre IDA og Brintbranchen til å kritisere Klimarådet for ikke å gi power-to-x-teknologiene (CCU) en mer fremtredende plass i rådets anbefalinger:

Professor Poul Erik Morthorst forklarte at CCS er den billigste veien til CO2-reduksjon. Foto: Klimarådet

– Det er ikke en fremtidsrettet og fremtidssikret løsning å lagre CO2 i bakken. Det er mye mer fremtid i å utnytte CO2 til å produsere grønne drivstoffer til tungtransporten, sier formann Thomas Damkjær Petersen i IDA.

Klimarådet argumenterer med at CCU er en svært energikrevende prosess, og at Klimarådets beregninger peker på at CCU vil være mye dyrere enn CCS, med mindre det lykkes med å få ekstremt billig energi fra vind og sol og svært billig elektrolyse, noe som er en sentral del av CCU.

I tillegg kan CCS – i motsetning til CCU – gi verdifulle negative utslipp på sikt. Rådet anser at CCS umiddelbart er et kostnadseffektivt omstillingselement som koster rundt 1000 danske kroner (cirka 1480 norske kroner) per tonn.

Rådet undervurderer PtX

Administrerende direktør Tejs Laustsen Jensen i Brintbranchen mener at Rådet undervurderer den systemiske betydningen av storskala PtX, når man for eksempel i rapporten påpeker at Power-to-x er mindre energieffektiv enn den direkte elektrifiseringen:

«Det stemmer jo naturligvis isolert sett. Men slett ikke hvis alternativet er at vindmøllene står stille eller at vi skal overinvestere massivt i strømnettet. Behovet for PtX må ses i relasjon til de massive utbyggingskostnadene til kobberkabler vi står overfor, hvis vi ikke kan omdanne den grønne strømmen eller står med en svært stor andel av vårt strømforbruk som er ufleksibelt», påpeker han i en pressemelding fra bransjeforeningen.

Han legger til at rådet slik sett også innrømmer dette i rapporten, men at det ikke virker som om man for alvor ser de to spørsmålene i sammenheng.

Billig vind og elektrolyse kan endre saken

Professor Poul Erik Morthorst fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) er medlem i Klimarådet, og forklarte på Klimarådets pressekonferanse at man har stilt CCS og CCU opp mot hverandre, og at de klimamessig har samme effekt. Men i dag ser ut til at det er billigst å gå CCS-veien, fordi man ikke kan produsere drivstoffer for de 400 danske kronene (ca. 593 norske) som det koster å lagre 1 tonn CO2:

– Men vi vil jo ikke se bort fra at hvis vi får billig vind og billig elektrolyse og dermed hydrogen, kan dette bane vei for Power-to-x. Og derfor tar vi også et forbehold om dette, sa han.

Men formann Thomas Damkjær Petersen i IDA er helt sikker på at elektrolyse og hydrogenproduksjon må bli billigere:

– Men det skjer ikke av seg selv. Vi må være villige til å legge inn litt ressurser i saken. Til gjengjeld kan det ligge både jobbskaping og nye forretningsmuligheter for danske bedrifter i disse teknologiene, sier han.

Han tilføyer at Power-to-x bør være et innsatsområde, og at det – som foreslått av Klimarådet innenfor CCS – tilsvarende bør settes i gang med en strategi for utviklingsarbeidet med PtX.

Denne artikkelen ble først publisert hos Ingeniøren.