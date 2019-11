Dansk energiselskap skal produsere hydrogen med vindmølle-strøm

I løpet av de siste årene har energiselskapet Ørsted kuttet ut forretningsområder for å konsentrere seg om offshore vindkraft. Her er bedriften til gjengjeld verdens største med knappe 5,6 GW havvind i drift, 4,2 GW vedtatt bygd eller under oppføring, og cirka 5 GW under utvikling, men ikke vedtatt. Alt dette er fordelt over hele verden.