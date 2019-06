Danmark stenger alle hydrogenstasjoner

Det er Ingeniøren som først opplyser om de stengte hydrogenstasjonene i Danmark.

Energiselskapet OK, som er med på å drive fire av stasjonene, bekrefter at de blir stengt. Stasjonene drives av Danish Hydrogen Fuel, et samarbeid mellom OK, industrigasselskapet Strandmøllen og Nel.

Det er hydrogenselskapet Nel som har levert teknologien bak tankstasjonen i Norge og også de danske stasjonene.

Ifølge Nel er imidlertid teknologien i Danmark en annen enn i Norge. Derfor bør det ikke være fare for en lignende eksplosjon ved danske stasjoner, sier Niels Ole Christensen til Ingeniøren.

Nel stenger likevel stasjonene for sikkerhets skyld og anmoder danske bilister om å la tanken vare lengst mulig, da det ikke er klart når stasjonene vil åpne igjen.

– Som en forholdsregel anbefaler Nel at kundene midlertidig stanser driften innen samme produktfamilie inntil den underliggende årsaken er funnet. Det inkluderer stasjoner i både Europa og USA, på totalt ti steder. Enkelte operatører har også uavhengig besluttet å stenge stasjonene som en supplerende forholdsregel, skriver Nel på sine hjemmesider.

Alle hydrogenstasjonene i Norge er midlertidig stengt etter eksplosjonen i Sandvika.