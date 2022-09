Danmark og Sverige har sendt brev til FNs sikkerhetsråd om Nord Stream-lekkasjene

Danmark og Sverige er ikke medlemmer av FNs sikkerhetsråd, men har skrevet et brev i et forsøk på å påvirke samtalene om Nord Stream-lekkasjene fredag.

I en orientering til sikkerhetsrådet skriver Danmark og Sverige detaljert om eksplosjonene, som har ført til fire lekkasjer på gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen.

Eksplosjonene ble målt til henholdsvis 2,3 og 2,1 på Richter-skalaen, noe som trolig tilsvarer «flere hundre kilo» med eksplosiver, heter det i brevet.

FNs sikkerhetsråd skal møtes for å diskutere lekkasjene fredag, etter at Russland ba om et møte. Danmark og Sverige, som ikke er medlemmer av FNs sikkerhetsråd, hadde mulighet til å søke om å bli med på dette møtet, men valgte å ikke gjøre det.