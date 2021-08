Danmark og Cost Rica vil starte allianse for land som utfaser egen olje og gass-produksjon

Onsdag kunne Danmark og Costa Rica melde at de vil starte en allianse for land som vil stanse egen produksjon av olje og gass. Alliansen skal bestå av land som er villige til å sette en sluttdato for produksjon og som stanser tildelinger av nye letetillatelser, skriver Reuters.

– Å begrense egen olje- og gassproduksjon i tråd med hva som kreves for å nå målene i Parisavtalen vil være kjernefokuset, står det i et utkast til reglene for alliansen, som har fått navnet the Beyond Oil and Gas Alliance (Boga), ifølge nyhetsbyåret.

Danmark har vedtak om en sluttdato for oljeproduksjon. Et flertall i det danske Folketinget vedtok i desember i fjor at Danmark ikke skal starte ny leteboring i Nordsjøen, og oljeutvinningen skal avvikles helt innen 2050.

– Nå jobber vi hardt for å få andre med. Det første viktige steget er tatt, skriver den danske klimaministeren, Dan Jørgensen, på Twitter.

Norge ikke invitert med

Også land som Frankrike, Irland, New Zealand og Portugal har vedtatt moratorium eller stans i tildeling av nye områder til olje og gassvirksomhet. Costa Rica har aldri hatt egen oljeproduksjon, men jobber for et vedtak som sikrer at det aldri blir åpnet opp for leting.

Initiativtakerne til alliansen skal ha vært i kontakt med en rekke andre land, blant annet Portugal og New Zealand, men det er foreløpig uklart hvor mange som vil være med.

– Forhåpentligvis vil mange flere bli med. Det er på tide på stanse olje- og gassproduksjon, skriver Jørgensen.

Ifølge Reuters avviser statssekretær i olje- og energidepartementet, Tony Tiller, at Norge er invitert med.

Lansering på klimatoppmøtet

Land som ønsker å bli fullverdige medlemmer i alliansen må kunne vise til stans i tildeling av nye lisenser for leting etter olje og gass, i tillegg til en sluttdato for eksisterende produksjon, ifølge det utkastet som Reuters har fått se.

Land som ikke oppfyller disse kravene, men som likevel har tatt noen steg for å begrense olje og gass, kan bli med i alliansen, men ikke som fullverdige medlemmer. Dette kan for eksempel være å kutte offentlig støtte til næringen eller endre på subsidier til fossilt drivstoff. Det kan fortsatt bli endringer i utkastene. Det endelige dokumentet skal være klart til den offisielle lanseringen av Boga, som ligger an til å bli på FNs klimatoppmøte i Glasgow i november.

40. størst i verden på olje

Danmark har i dag en årlig produksjon på rundt 145 millioner fat olje, og er dermed å finne på 40. plass blant verdens største oljeprodusenter. Med en årlig produksjon på over 2 milliarder fat olje, er Norge til sammenligning verdens 13. største oljeprodusent, viser tall fra Worldometers.

Siden utvinningen begynte i 1972 har den danske statskassen tjent 541 milliarder danske kroner på oljevirksomheten, men inntektene har falt de siste årene. Delvis på grunn av lavere oljepriser, men også fordi det er mindre olje igjen på de danske oljefeltene.

I 2019 var inntektene fra oljevirksomheten 5,9 milliarder danske kroner, ifølge tall fra Energistyrelsen.

Da Danmark vedtok sluttdato for sin oljeproduksjon tok en rekke organisasjoner her til lands til orde for at Norge skulle følge etter. Det ser ikke ut til å skje med det første. Siden desember har regjeringen lyst ut 70 nye blokker for oljeleting i TFO-ordningen og tildelt syv selskaper oljelisenser i nye områder i 25. konsesjonsrunde.