Daimler: Elbiler og dieselflukt kan gi bilindustrien store problemer

Daimler har presentert sin årsrapport for 2017 (PDF), og i den forbindelse kommet med en advarsel til sitt leverandørnettverk.

I delen av rapporten hvor Daimler snakker om risiko og muligheter, nevnes leverandørkjeden og mulige flaskehalser som kan oppstå her.

Manglende evne til å levere kan være et stort problem for enhver bilprodusent. Og selv om krisen som i flere år har påvirket bilindustrien er over, har mange underleverandører fremdeles problemer. Det på grunn av sterkere konkurranse.

Da er den kommende elektrifiseringen og kundenes flukt fra dieselbiler et særlig problem, heter det.

Kan være dårlig forberedt

Det er ventet at særlig endringer i personbilene Mercedes-Benz selger vil føre til endringer i hvilke komponenter og volumer leverandørene må levere.

Dette kan føre til over- eller underutnyttelse av produksjonskapasiteten hos enkelte leverandører, står det i rapporten.

Dermed er den en risiko for Daimler at leverandørene ikke vil klare å dekke inn sine faste utgifter og dermed vil kreve dette kompensert.

Det kan også være nødvendig for for Daimler å bidra til å finansiere nødvendig utvidelse av leverandørenes kapasitet.

Mercedes-Benz med dieselmotor. Bilde: Daimler AG - Global Communications Mercedes-Benz Cars

Det er i første omgang dieselmotorene dette handler mest om. For det er ikke mange år siden Europa var hektet på diesel. Nå stuper salget av denne motortypen på personbiler.

For å unngå dieselforbud

Ikke ideelt for en industri som har investert store summer i å utvikle bedre dieselmotorer. At det snakkes om dieselforbud i byer rundt om i Europa gjør ikke saken bedre.

Elektrifisering er derfor et tiltak for å unngå et forbud, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Innen 2022 skal hele modellutvalget fra Mercedes-Benz være elektrifisert. Den første bilen de har utviklet fra bunnen av som elbil skal i salg neste år.

Det er ifølge rapporten ventet at diskusjoner om dieselmotorens fremtid vil ha en negativ påvirkning på hele bilindustrien. Investorer tror at elektrifisering de kommende årene vil kreve store kapitalinvesteringer, som igjen vil gi lavere lønnsomhet, skriver Daimler.

Da Daimler i begynnelsen av måneden la fram sine kvartalstall for fjerde kvartal 2017, advarte de om at det ikke vil bli større utbytte i 2018, ettersom de må investere i elektrifisering og selvkjøringsteknologi.

Ifølge kredittratingbyrået Moody's er bilindustrien den eneste sektoren i Europa som har negative utsikter, skriver Financial Times.