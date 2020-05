Da korona-krisen kom, måtte også eldromsorgen bli digital. I Kvinesdal satte de en teknolog på saken

I omsorgen for eldre handler nå mye om å beskytte dem mot korona-pandemien. I Kvinesdal kommune bor vel 6000 innbyggere. Ett sykehjem og to omsorgssentre ligger i tettsteder med opptil sju mils avstand. Torhild Kvinlaug, enhetsleder for Åpen omsorg og rehabilitering, har også ansvar for korttidsavdeling og hjemmesykepleie.

De har tidligere etablert en visningsleilighet for teknologier og ansatt en designer som teknologiansvarlig. Da risikoen for korona kom, fikk de raskt på plass teknologier, som hjelper dem med å beskytte eldre innbyggere.

Store touchskjermer er plassert i alle avdelinger. Disse gir Kvinlaug mulighet til å informere alle de 120 ansatte samtidig. Og de kan få svar på spørsmål. På skjermene ligger også lenker til Folkehelseinstituttets og Helsedirektoratets informasjon om koronavirus.

Inngangsdørene stod tidligere åpne for pårørende. Nå er dørene låst, men ved alle henger det digitale videoringeklokker, som er koblet til vakttelefonene. Dermed kan ansatte kommunisere via video med de som står utenfor.

Beboerne får snakke med og se sine kjære ved hjelp av videorom på pc eller mobiltelefon. Koblingen er satt opp så beboer og pårørende bare kan trykke på en internett-lenke.

Tverrfaglig

I vår har disse tre teknologiene vært ekstra gode hjelpemidler for å hindre smitte og skape ro på avdelingene.

De kom kjapt på plass takket være at Kvinlaug i november klarte å få ansatt en koordinator for e-helse og velferdsteknologi. Svein Skårdal har mastergrad innen industridesign med spesialisering på digital design.

– Uten en teknologiansvarlig hadde vi aldri klart dette, sier Torhild Kvinlaug til Teknisk Ukeblad. Hun har stor tro på mulighetene til innovasjon, som ligger i samarbeid mellom profesjoner.

– Jeg opplever arbeidet i Kvinesdal som spennende og viktig. Nå får jeg bruke teknologi til å være med på å løse fremtidens utfordringer i helsevesen og velferdssamfunn, sier Skårdal.

Siden Torhild Kvinlaug begynte i sin jobb for fem år siden, har informasjonsskjermer i alle avdelinger stått høyt på ønskelisten.

– Vi mangler ikke idéer, men så har det stoppet der, for vi har ikke visst helt hvordan få det til. Jeg er sykepleier med videreutdanning i ledelse. Programvare er ikke mitt fag, sier Kvinlaug.

– Der er Skårdal god. I tillegg stiller han spørsmål om hvorfor vi gjør sånn og sånn. Med den kompetansen vi har til sammen, kan vi finne gode løsninger. Å jobbe på tvers, samskape, har jeg tro på.

Kvinlaug mener det hun gjør er i tråd med Stortingsmelding 18, som kom i fjor, om den nye helsenæringen. Helsesektoren og næringslivet må stå sammen om å finne smartere løsninger.

Tok doktorgrad

Cecilie Karlsen er førsteamanuensis ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap på Universitetet i Agder. Hun skrev i fjor en avhandling til doktorgrad om teknologitjenester for å kunne bo lenger hjemme. Hennes forskning tok for seg erfaringer fra eldre, pårørende og kommunalt ansatte.

– De ansatte innen IT og helse snakker ikke samme språk. Det er store kulturelle forskjeller mellom fagmiljøer innad i en kommune. Tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å komme videre med bruk av teknologier i omsorgen for eldre. Og kompetansen til de ulike faggruppene må bli bedre.

Torhild Kvinlaug har sørget for en risikovurdering av hva som kan skje dersom strøm og nett blir borte over lenger tid. – Vi lager alltid en plan B for de eldre som har fått teknologier. Både brukeren og de ansatte vet hvilke tiltak som skal iverksettes. Dette gir trygghet, forklarer hun. Foto: Eva Kylland

Det var som ansatt i Kvinesdal at Karlsen oppdaget mulighetene i å bruke velferdsteknologi hjemme hos gamle. I 2009 startet hun på en master i helse- og sosialinformatikk ved UiA.

– Ledelsen i Kvinesdal kommune var fremoverlente og støttet meg i prosjektene jeg satte i gang knyttet til studiet. Holdningen til politikerne var: «Dette må vi finne ut av. Hvor skal vi begynne?» De lot oss disponere en omsorgsbolig, og vi startet for omtrent ti år siden en visningsbolig for teknologier, forteller Karlsen.

I 2012 var Kvinesdal med i et nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene.

I visningshuset har Torhild Kvinlaug sammen med lederen for hjemmesykepleien i flere år vist fram teknologier til politikere og ledere fra andre kommuner.

Ødelagt av brann

Sist sommer brant dessverre visningshuset ned, men allerede like før påske hadde de klar en visningsleilighet med nye teknologier. Den består av kjøkken og stue i åpen løsning, ett soverom, bad, teknisk rom med 3D-printer og kontor. Dit skal blant andre alle de ansatte, som arbeider i enheten Åpen omsorg og rehabilitering, dra en gang i året. Da vil de bli oppdatert på hva som finnes av teknologiske hjelpemidler. Torhild Kvinlaug har klart å inspirere:

– Er det en teknologi som kan ivareta dette? Kan vi løse det digitalt? For ansatte her har det blitt enda mer naturlig å tenke sånn enn jeg hadde forventet.

Svein Skårdal har nå kontor i visningsleiligheten. Der vil han videreføre arbeidet som ble gjort i visningshuset. Det handler om å ta imot interesserte, spre idéer og inspirere.

I desember kjøpte Skårdal inn teknologier, som det er relevant å teste ut. Blant dem var 3D- printeren, som han nå bruker til å produsere visirer til smittevern. Foreløpig er behovet i Kvinesdal dekket.

Under arbeidet med doktorgraden sin fant Cecilie Karlsen ut at tekniske hjelpemidler øker tryggheten, sikkerheten og selvstendigheten til eldre hjemmeboende. Det var et hovedfunn. Samtidig kan dette også gi økt risiko for ensomhet. Ansatte i kommunens hjemmetjeneste må fortsette med hjemmebesøk og spørre hva som er viktig for den enkelte.

Ny type briller

Utfordringene til brukerne er mangfoldige. Noen er svaksynte. Kvinlaug og Skårdal er ekstra nysgjerrige på å prøve ut brillene «Active Sight x 100», som ligner AR/VR-briller. Dette hjelpemidlet viser virkeligheten gjennom en virtuell virkelighet fra et kamera. Kvinesdal er den første kommunen som har bestilt brillene fra Hjelpemiddelpartner. I skjermen blir kontraster forsterket, brillene virker både som en zoom og et forstørrelsesglass.

– Den som skal bruke de elektroniske brillene, må kunne se noe, men det trenger ikke være mer enn en liten åpning i synsfeltet, eller skygger. Med brillene kan personen få et skarpt og klart syn, forteller Kvinlaug.

Brillene kan redusere den svaksyntes behov for assistanse. Dermed bør det ikke være vanskelig å argumentere for å få dekket utgiften gjennom NAV.

Enda en ny teknologi, som de er spente på å prøve ut, er et nattkamera levert av Telenor i samarbeid med Axis og Tellu. Det digitale tilsynet tar i bruk algoritmer og kan varsle om et fall før det skjer, når det skjer og etterpå.

Kameraet registrerer bare omrisset, eller det maskerer ut mennesket. Dermed blir ikke brukeren blottlagt, og kameraet går ikke på bekostning av personvernet.

– Hvis et uhell umiddelbart utløser en alarm, kan vi komme raskere til for å hjelpe brukeren, sier Kvinlaug.