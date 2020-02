Da de reisende måtte betalte 25 kroner i uken sluttet en av fem å kjøre bil til toget

Fem kroner om dagen kan være nok til å løse utfordringen med fulle innfartsparkeringer i deler av landet.

Det kommer frem i en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

Ved å innføre en avgift på 100 kroner i måneden de stedene det har vært gratis å parkere ble 20 prosent av parkeringsplassene på innfartsparkeringene i undersøkelsen ledige.

En moderat avgiftsøkning

Det er en kjent utfordring at det er kapasitetsproblemer ved mange av landets innfartsparkeringer, og at flere må komme lenge før toget går, eller starte arbeidsdagen tidligere enn ønskelig for å være sikre på å få plass.

I den forbindelse ønsket Bane Nor å finne ut av hva de kan gjøre for å løse denne utfordringen. På oppdrag fra dem har TØI derfor undersøkt hva innføringen av avgift betyr for bruken av innfartsparkeringer på 15 ulike togstasjoner.

De 15 togstasjonene som ble undersøkt ligger på Øst- og Vestlandet. Fire av disse hadde allerede en bypris på 100 kroner i måneden, mens resten var gratis.

TØI undersøkte en avgiftsøkning på 100 og 150 kroner på 15 ulike innfartsparkeringer. Illustrasjon: TØI

– Bane Nor satte så opp avgiften på gratisplassene til hundre kroner i måneden og på byprisparkeringene til 250 kroner, forteller forsker Erik Bjørnson Lunke i TØI.

Overraskende resultat

En avgift på 100 kroner i måneden tilsvarer rundt fem kroner per arbeidsdag, mens en avgift på 250 kroner måneden tilsvarer om lag 12 kroner dagen.

Resultatet ble en nedgang i bruken av innfartsparkeringer med rundt 20 prosent.

– Vi ble litt overrasket over at en avgift på fem kroner dagen hadde såpass stor effekt, sier Lunke.

Han legger til at de fleste av disse stasjonene ligger sånn til at kostnaden for månedskort er veldig mye høyere enn parkeringskostnaden med det moderate påslaget.

– Om man sammenlikner med prisen på månedskort inn til Oslo eller Stavanger er parkeringsavgiften i både normalparkeringen og byparkeringen lav, sier han.

Uendret kjørelengde

Målet til Bane Nor har vært å få de som bor i gå- eller sykkelavstand fra toget til å droppe bilen. Undersøkelsene til TØI viser imidlertid ikke noen sammenheng mellom avstanden til de som kjører og hvem som sluttet å kjøre da avgiften ble innført eller økt.

Pendlerparkeringen på Blommenholm fikk økt avgiften fra 100 til 250 kroner i måneden. Foto: Mari Gisvold Solberg

– For å undersøke det så vi på hvor langt brukerne kjører fra hjemmet til innfartsparkeringsplassene, med en hypotese om at avgifter får de som bor nærmest til å gå eller sykle. Resultatet var sånn sett overraskende, sier Lunke.

Det viste seg nemlig at gjennomsnittlig kjørelengde blant brukerne forble uendret med avgifter.

– En faktor her kan være at vi ikke får med alt. Det kan for eksempel være en del som kjører via skoler og barnehager og dermed kjører lenger enn hjemmefra til parkeringen, som er det vi har målt, sier han.

Stor forskjell på Stokke

Selv om det i snitt var rundt 20 prosent reduksjon i antallet som kjørte, var det noen områder som skilte seg ut.

På Stokke stasjon førte avgiftsendringen til en nedgang i antall biler på mer enn 50 prosent.

– Vi kan ikke utelukke medvirkende årsaker til variasjonene, som værforhold på registreringstidspunktene, men det er likevel mye som tyder på at det er ulik betalingsvilje eller ulike behov ved de ulike parkeringsplassene, sier Lunke.

Rapporten sier ikke hvordan de som tidligere brukte innfartsparkeringen reiser nå, men på grunn av den moderate avgiften mener forskerne det er lite sannsynlig at brukerne velger å kjøre inn til byen siden de da vil måtte betale mer enn avgiften i drivstoff, bom og eventuell byparkering.