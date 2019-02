Cyanid har ingen lukt, ingen smak, og den dødelige dosen er på under et mikrogram

Verdenshistorien er full av dødelige hendelser hvor giften cyanid er involvert. Derfor er det ikke rart at det vekker særlig engstelse når en varebil med medikamenter om bord, inkludert cyanid, sist uke ble stjålet fra en parkeringsplass ved Lørenskog stasjon.

Det har ikke lykkes TU å få rede på hvilken cyanidforbindelse det dreier seg om. Politiets reaksjon kan tyde på at det er en giftig en, men om forbindelsen er organisk eller uorganisk vet vi ikke. Forskjellen har betydning for detaljene i stoffets virkemåte, men giftig kan stoffet være, uansett.

Cyanid er en fellesbetegnelse for molekyler som inneholder en såkalt cyano-gruppe, et karbonatom bundet til et nitrogenatom ved hjelp av en trippelbinding. I tillegg til at cyanider kan være giftige i seg selv, er hovedfaren at de danner gassen HCN (blåsyregass) dersom de kommer i kontakt med syre.

Blåsyre er usedvanlig giftig, særlig ved innånding.

Både HCN og cyanider har det problemet at de er uten smak og lukt, og man merker dermed lite før det er for sent.

Noen få minutter etter forgiftning vil man kunne føle hodepine, svimmelhet, hjertebank, kortpustethet og oppkast. Deretter, plutselige sykdomsanfall, nedsatt hjerteaktivitet, senket blodtrykk og bevisstløshet – hvoretter du som regel dør.

Skulle du overleve, vil du være sterkt preget i lang tid fremover.

En trussel?

Spørsmålet mange i dag stiller seg, er derfor om dette biltyveriet kan være en trussel mot liv og helse.

Politiadvokat Camilla Granstrøm kan fortelle at de ikke vet hva slags cyanidforbindelse det her dreier seg om, men at de lot alarmen gå, nettopp fordi det befant seg cyanid i bilen. Tyveriet ser ut som et rent bilbrukstyveri, fortsetter Granstrøm, men på grunn av lastens karakter, etterforsker de alle eventualiteter.

Politiet etterlyser en liten, hvit plastbeholder – så det er følgelig ikke snakk om store kvanta. Men cyanid er giftig også i små doser.

Den stjålne lasten var en del av en forsendelse fra Sverige, og beholderen med cyanid skulle til Universitetet i Oslo ble det kjent mandag. Foto: Privat / Politiet /Scanpix

– Den dødelige dosen er på under et mikrogram, sier professor i uorganisk kjemi ved NTNU, Martin Ystenes til Teknisk Ukeblad.

Han vil imidlertid ikke kalle dette «ekstremt giftig»:

– Ulike tall tilsier at ld50 (altså dosen som dreper 50 prosent av de som utsettes for giften) for mennesker er mellom 0,1 og 1 gram. Ett gram vann er en kubikkcentimeter, altså på størrelse med en sukkerbit.

– Men at dette stoffet er veldig farlig i hendene på ukyndige, er opplagt.

Hvorfor er cyanid skadelig?

CN- oppfører seg som karbonmonoksid, CO. CO er som kjent potensielt dødelig fordi det binder seg til hemoglobin i de røde blodcellene. Det hindrer dermed blodcellene i å frakte oksygen rundt i kroppen, og vi kan dø av indre kvelning.

– Cyanid binder seg imidlertid enda hardere til hemoglobin, og det binder seg i tillegg til myoglobinet i musklene. Dette fører til at musklene ikke får oksygen, og dermed blir blå.

– Det kalles som sagt blåsyre. Cyanid kommer fra ordet cyan, som betyr blå, sier Ystenes.

Ufarlig i drikkevannet

Tanken mange kanskje har tenkt, er hva som kan skje, dersom noen virkelig ønsker å skade - er cyanid egnet for terrorister? Kan noen finne på å helle det i drikkevannet? Hva ville i så fall skje? Vi tok kontakt med FFI, Forsvarets Forskningsinstitutt.

– En liten mengde cyanid er lite egnet til å skade mange mennesker. For eksempel vil noen få gram ikke være egnet til å forgifte en drikkevannskilde på grunn av den store fortynningseffekten, sier sjefsforsker ved FFI Bent Tore Røen.

– Litteraturen viser til noen få påståtte forsøk på å forgifte drikkevann med cyanid, men da med relativt store mengder.

Farlig i lukkede rom

Det er altså små farer forbundet med drikkevannet. Dette hindrer som vi har forstått ikke blåsyre i å være farlig i hvis den sprer seg i begrensede, relativt små rom, der luften kan få en høy konsentrasjon. Skulle stoffet slippes ut i store rom, eller i friluft, blir effekten langt mindre dramatisk.

Et par tragiske ulykker det siste tiåret, har vist oss at rommene ikke trenger å være knøttsmå. I 2009 døde 156 mennesker av cyanidforgiftning etter en brann i en russisk nattklubb. Cyanidet kom fra brennende plast og polystyren. En tilsvarende nattklubbrann i Brasil drepte 241 mennesker i 2013. Denne gang var det lydisolerende polyuretan som forgiftet de stakkars klubbgjestene.

Cyanid har også dukket opp som kjemikalium under henrettelser i USA, og sporadisk som potensielt kjemisk våpen. HCN er imidlertid lettere enn luft, og blir dermed ikke betraktet som veldig effektivt.

Bent Tore Røen, FFI:

– Cyanid ble benyttet av allierte styrker under første verdenskrig, i form av hydrogencyanid. Den ble imidlertid funnet å være lite effektiv i ren form på slagmarken, på grunn av dens høye flyktighet.

Zyklon B

Verdenshistoriens mest beryktede bruk av cyanid er selvsagt gasskamrene i tyske utryddelsesleirer fra Annen verdenskrig. Zyklon B var opprinnelig et cyanid-basert innsektsmiddel. Nazi-tyskland brukte 56 tonn av stoffet iløpet av krigen, og myrdet dermed minst en million mennesker i leire som Auschwitz-Birkenau, Majdanek, og mange fler.

Det var da kanskje betimelig at cyanid også syntes å være nazistenes foretrukne selvmordsvåpen? Da slaget endelig var tapt, begikk Eva Braun, Heinrich Himmler og muligens også Martin Bormann og Hermann Göring selvmord ved å sluke flytende blåsyre.

Et års tid før freden ble den tyske krigshelten, feltmarskalk Erwin Rommel beordret til å ta sitt eget liv, som straff for at han var involvert i planer om å styrte Hitler. Han valgte cyanid.

Det er ellers ingen tilfeldighet at cyanidkapsler er blitt et husholdningsord i spenningslitteratur. Listen over kjentfolk som er blitt drept eller har begått selvmord ved hjelp av cyanid, spenner fra sadistiske seriemordere som Leonard Lake, til vitenskapelige krigshelter som Alan Turing. Kjemikaliet dukker også opp i anledning de «revolusjonære selvmord» - en omskrivning av massakren på 909 kultmedlemmer i Jonestown i 1978.

Det virker imidlertid ikke som om det er noen grunn til å la seg skremme av en forsvunnet flaske cyanid på Lørenskog.