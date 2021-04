Cupra offisielt lansert i Norge. Ladbar hybrid først ut

Seat-avleggeren Cupra ble i dag offisielt lansert som bilmerke i Norge. Med det kom nettbutikken til merket, hvor det nå er mulig å bestille bil.

Cupra er en del av Volkswagen-konsernet, og bygger derfor bilene sine på Volkswagen-plattformer.

Første bil ut fra merket er hybriden Formentor, som er bygget på MQB Evo-plattformen. Det er samme plattform som Seat Leon, Volkswagen Golf, Audi A3 og Skoda Octavia er bygget på.

Bilen koster fra 399.000 kroner, mens versjonen med mest motorkraft koster fra 429.000 kroner. Begge har batteri på 12,8 kilowattimer, og tilbyr en elektrisk rekkevidde på inntil 59 kilometer.

Ole Kristian Ågotnes, sjef for Cupra i Norge hos importør Harald A. Møller. Foto: Harald A. Møller

Cupras norgessjef, Ole Kristian Ågotnes, sier i en presentasjon at de ikke har ambisjoner om at bilen skal være en storselger, men en merkevarebygger for dem.

– Vi er ikke så veldig opptatt av volum. Vi er opptatt av å forankre merket Cupra, sier Ågotnes, som mener at bilen er egnet til å skape oppmerksomhet.

Leverer bil hjem til deg

Cupra har et utstillingslokale i Oslo, men salget vil foregå over internett. De kan levere bil hjem til deg på lastebil om du ønsker det.

Det er nok helst elbilen Cupra Born som blir volummodellen fra merket. Dette er en MEB-basert elbil, så den deler plattform med biler som Volkswagen ID.3, Skoda Enyaq og Audi Q3 E-Tron. Den bygges ved samme fabrikk som disse, Zwickau i Tyskland.

Mer informasjon om Cupra Born kommer i løpet av våren, ifølge importøren. Foto: Cupra

Cupra Born skal ha en unik kjøreopplevelse, ved at den skal være sportslig satt opp.

Utover det har ikke Cupra Norge noen flere detaljer om bilen. Norgessjefen sier imidlertid at de regner med å kunne dele litt flere detaljer om Born i løpet av våren, og fortelle mer om hva planen er for lansering i Norge.

Informasjonssjef for Cupra i Norge, Morten Moum, sier at de foreløpig ikke har noen informasjon om når bilen vil leveres til kunder, men at interessen for Born er stor.

Elektrisk SUV på vei

Tavascan er vist som konseptbil. Foto: Cupra

Utover det er det klart at en konseptmodell kalt Tavascan skal komme i produksjon og selges i Norge om «et par år». Også denne bygges på MEB-plattformen, og er en SUV.

At den er på MEB-plattformen betyr at den på innsiden har de samme spesifikasjonene som for eksempel Volkswagen ID.4, med 77 kilowattimer batteri og firehjulstrekk med 225 kilowatt kombinert effekt.

Men designmessig vil den naturlig nok skille seg fra konsernsøsknene sine. Inntil videre er den bare vist som konseptbil, så hvordan produksjonsutgaven vil se ut er foreløpig uklart.