Cowi sier nei til olje og gass

– Jeg tror det er viktig for mange – både kundene våre, bransjen og medarbeidere – at vi tør å ta et helt tydelig valg, sier Birgit Farstad Larsen.

Konsulentselskapet Cowi sier nei til nye oppdrag innen olje og gass. Dermed går de glipp av potensielt veldig store prosjekter, men de følger samvittigheten og FNs bærekraftsmål, påpeker Larsen, som er selskapets nye administrerende direktør i Norge.

På tross av ny tittel har hun veldig lang fartstid – 24 år – i selskapet hun nå skal lede. Før studiene i Trondheim hadde hun en ungdomstid preget av miljøaktivisme i Naturvernforbundet – hvor hun protesterte mot parkeringsplass på Festplassen i Bergen, mot forurensning i Vågen og for at Statoil, som Equinor het den gangen, skulle jobbe mer mot fornybar energi. Suksessraten har blitt 100 prosent.

At selskapet med 1450 ansatte, der de fleste er ingeniører og sivilingeniører, sier nei til olje- og gassprosjekter, betyr ikke at de går tom for oppgaver. Det er enorme oppgaver i samfunnet hvor teknologene må trå til med nye løsninger. Ikke minst innen vann og avløp, hvor det er investeringsbehov på langt over 300 milliarder kroner.

Larsen er bekymret over at slike behov faller utenfor det politikerne jobber med til daglig. Det ropes veldig høyt på investeringer i helse, skole, vei og jernbane, og da er det lett å ikke ha øynene på rør som lekker både vann og kloakk.

Politikere har også lett for å peke på konsulenter som en slags unødvendig utgiftspost. Det kan fort bli mye dyrere om det offentlige skal etablere all kompetansen selv i form av fast ansatte som skal utføre prosjekter av tidsbegrenset natur, mener Larsen. Dette snakker vi om i dagens podkast.

