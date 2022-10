CO2 for økt oljeutvinning – et kinderegg?

«Oljen er den nye oljen», sa en vittig tunge på den tradisjonsrike Sandefjord-konferansen i mai. Fjorårets politiske norgesmesterskap i lete- og produksjonsstans på sokkelen er for lengst avlyst. Olje- og gassindustrien har gjenvunnet selvtilliten og produserer det remmer og tøy kan holde til høye priser – med både norske og EU-myndighetenes velsignelse. Skal det settes en sluttdato for produksjon av olje og gass, må det i så fall bli svært mange år frem i tid. Det grønne skiftet er på gang, men lar seg ikke gjennomføre over natten. I mellomtiden vil Europa og verden være avhengig av å bli tilført norsk olje og gass med lavest mulig klima-ulempe.

Klimakrisen er like fullt en realitet, og målene i Paris-avtalen lar seg ikke neglisjere. Konsekvensene av en overopphetet klode blir tydeligere dag for dag. For vår del blir spørsmålet derfor hvordan både vår fremragende olje- og gassindustri og annen industri som slipper ut CO 2 , gjennom målrettede tiltak likevel kan bidra til at vi skritt for skritt nærmer oss nullutslippssamfunnet.

Norge går foran med Langskip

Norge har med Langskip-prosjektet gått foran i Europa med satsing på karbonfangst og -lagring (CCS). Fra to utslippspunkt på Østlandet, Norcems sementfabrikk i Brevik og Hafslund Oslo Celsio, skal det til sammen fanges 0,8 tonn flytende CO 2 årlig for transport til Øygarden og deretter i rør til et lager under havbunnen i Nordsjøen. Lagringsdelen av prosjektet, Northern Lights, vil etter hvert få en kapasitet for mottak av fem millioner tonn CO 2 hvert år, med mulighet for noe utvidelse. Med den interessen dette lagringstilbudet er blitt møtt med både i norsk og europeisk industri, er det sannsynlig at Northern Lights vil være fullbooket allerede fra starten i 2024.

For å lykkes med CO2-lagre og økt utvinning må det planlegges godt, påpeker geolog Ole Gunnar Tveiten. Foto: Privat

Norge vil med disse prosjektene vise at håndtering av CO 2 fra utslippstunge industrier konseptuelt er mulig. Det er bra. Men Langskip og Northern Lights er en pilot som bare vil løse en liten del av den utfordringen industrien i vår del av verden vil ha med å få håndtert CO 2 . Behovet for lagringsplass vil bli langt større, og kostnadene per tonn må bringes ned til et helt annet nivå.

Et mega CO 2 -lager for virkelig store mengder, det vil si gigatonn (tusen millioner tonn) CO 2 , vil likevel kreve langt større investeringer enn Langskip-prosjektet til 25 milliarder kroner.

OD mener utvinning kan øke med CO 2

Når norsk olje og gass i overskuelig fremtid skal og må være en del av løsningen på Europas energibehov, blir det viktig å utforske hvordan utslipp i produksjonen ytterligere kan reduseres. Dessuten må man stille spørsmålet ved om CO 2 faktisk kan bli en innsatsfaktor som bidrar til økt utvinning fra eksisterende felt med positive klima- og miljøkonsekvenser.

I en rapport om «Avanserte utvinningsmetoder» fastslår Oljedirektoratet (OD) at halvparten av de gjenværende oljeressursene på norsk sokkel som teknisk lar seg utvinne, krever avanserte metoder, såkalt «Enhanced Oil Recovery» (EOR) for å bli produsert. OD skriver at «Det er viktig at nye metoder for økt utvinning blir testet, kvalifisert og tatt i bruk på norsk sokkel innen rimelig tid for å unngå at betydelige oljevolum går tapt».

OD påpeker at vann- og/eller gassinjeksjon brukes på de fleste norske oljefelt for å få mer olje ut av reservoarene. Injeksjon blir brukt til å holde trykket oppe og til å sveipe reservoarene. Men selv etter dette er det en anselig mengde olje igjen i reservoarene.

I gjennomgangen av iverksatte og mulige EOR-tiltak fremholder OD også at CO 2 kan gi økt utvinning. Det vises til at både direktoratet og selskapene har gjort flere studier for å se hvordan utvinningen på produserende felt på norsk sokkel kan økes ved injeksjon av CO 2 som EOR-metode og at disse studiene viser positive resultater.

Gode erfaringer i USA og Canada

Det interessante i denne sammenheng er at det under havbunnen i Nordsjøen finnes rike muligheter for lagring av CO 2; enorme avsetninger av sand erodert fra de kaledonske fjellkjedene ligger begravd under tette lag av skifer og kalkstein. Sandsteinene har fungert som reservoarer for akkumulasjoner av olje og gass i millioner av år, men er nå i ferd med å bli tømt. Mange store felt har nådd haleproduksjon, men utvinningen kan forlenges ytterligere med injeksjon av CO 2 .

Å fordrive olje i reservoarene med CO 2 er en teknologi som lenge er blitt benyttet i USA og Canada, som regel etter at injeksjon av vann har vist redusert effekt. I en rapport fra NTNU om temaet fremgår det at etter nesten 30 års erfaring og mer enn 80 CO 2 -prosjekter har man lykkes med å øke utvinningen med 7 til 15 prosent ut over det opprinnelige volumet. I tillegg til de økonomiske gevinstene er det viktig å presisere at benyttet CO 2 blir værende i undergrunnen for alltid.

Forskere ved Sintef har sett på områder og felt i Nordsjøen som vil kunne egne seg for CO 2 -metoden, blant andre Ekofisk, Brage, Oseberg Sør, Troll, Gullfaks, Snorre og Statfjord. I Norskehavet er også Norne-feltet en potensiell mulighet.

Vi kan hvis vi vil!

På tross av at både OD og oljeselskapene har gjort studier som indikerer økt utvinning ved bruk av CO 2 , er det verken i Norge eller i andre oljeproduserende land i Europa tatt beslutninger om å investere i etablering av CO 2 -lagre i kombinasjon med EOR. Dette krever betydelige investeringer i infrastruktur, som oljeselskapene ikke vil ta uten støtte fra myndighetene. Aktørenes tilbakeholdenhet skyldes til dels en oppfatning av høy risiko forbundet med å introdusere CO 2 i eksisterende brønner og anlegg på installasjonene, samt de generelt sterke føringene EU gjennom taksonomien har lagt for utfasing av fossil energi. Omdømmerisikoen er blitt ansett å være for høy i forhold til det økonomiske potensialet i et høyere produsert volum. Med den endring som det siste året har funnet sted i vurderingen av norsk olje og ikke minst gass for energisikkerheten i Europa, samt det økende behovet for å håndtere CO 2 fra industrien, bør man imidlertid se på dette med nye øyne.

For ut over de økonomiske, klima- og miljømessige fordelene som allerede er nevnt ved injeksjon av CO 2 som EOR-metode, er det også klart at økt utvinning og forlenget levetid på eksisterende felt vil gjøre det mulig å utsette og kanskje unngå ytterligere bygging av nye oljefelt, noe som åpenbart vil minske det totale miljø- og klimaavtrykket. På samme måte vil revidert bruk av eksisterende infrastruktur kunne begrense eller unngå bygging av nye installasjoner. Det er også viktig å påpeke at mengden lagret CO 2 , som funksjon av EOR, vil være langt større enn hva økt utvinning vil skape av CO 2 -utslipp.