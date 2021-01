CIA deler 2780 sider UFO-dokumenter: Dykk ned i mystiske eksplosjoner og merkelig teknologi

Her kan du få innsikt i mer enn tre tiår med statlige UFO-relaterte observasjoner.

149 MB CD-ROM med over 2700 sider med dokumenter dekker episoder fra hele verden. Det er alt fra uidentifiserbare gjenstander, merkelige eksplosjoner i små russiske byer og høytstående tjenestemenn som får utlevert mystisk teknologi.

Slik høres det i hvert fall ut på det sannhetssøkende nettstedet ‘The Black Vault’, som startet jakten på CIAs tidligere klassifiserte UFO-dokumenter allerede i 1996 og har i løpet av de siste 25 årene sendt ut utallige FOIA-forespørsler (Freedom of Information Requests).

The UFO Collection

Hauger med forespørsler skulle også, ifølge forfatter og grunnlegger av The Black Vault, John Greenwald Jr., være grunnlaget for at CIA i midten av 2020 valgte å lage CD-ROM’en ‘The UFO Collection’.

Mens det amerikanske etterretningssamfunnet har rapportert at samlingen dekker alle avklassifiserte observasjoner fra 1980-tallet, er det imidlertid umulig å verifisere, skriver John GreenWald Jr. på hjemmesiden sin.

– Selv om CIA hevder at dette er hele deres avklassifiserte samling, er det ingen måte å definitivt verifisere den. Forskningen vår fortsetter slik at vi kan avklare om det fremdeles ikke er offentliggjorte dokumenter i CIAs arkiver, heter det.

Dråpe i havet

Den nye dokumentsamlingen er det bare en dråpe i havet av data på The Black Vault. Ifølge nettstedet inneholder arkivet deres mer enn 2,2 millioner sider UFO-relatert materiale som John Greenwald har kommet over gjennom mer enn 10.000 FOIA-forespørsler.

Hele UFO-samlingen er nå tilgjengelig på nettstedet, hvor den kan lastes ned i original form eller en konvertert PDF-fil med søkefunksjon. Samtidig er finnes der en full liste over alle UFO-episoder hvor dokumentene kan lastes ned separat.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.