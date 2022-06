CCS er starten på et nytt industrieventyr for Norge

Det internasjonale klimapanelet (IPCC) er veldig tydelig på at verden må få på plass systemer for å fange og lagre CO 2 for å unngå at den globale temperaturen stiger med mer enn to grader.

Gjennom standardiseringsarbeid har eksperter fra hele verden samlet seg i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO (International Organization for Standardization) og jobbet sammen for å nå felles mål, nemlig å utvikle verktøy i form av standarder. Standardene skal hjelpe industri og myndigheter med å tette hull i rammeverk, redusere kostnader og skape forutsigbarhet for CCS-prosjekter.

Norge er et lite land, men kan regnes som et viktig land når det gjelder ekspertise og erfaring på området CO 2 -fangst, -transport og -lagring. Vi har mange års erfaring fra konkrete lagringsprosjekter i Nordsjøen, en spisskompetanse det internasjonale samfunnet trenger for å lage internasjonale standarder.

Kostnadseffektive og forutsigbare metoder

Norge og norske miljøer er i forkant av teknologiutviklingen for CCS. Vi har lang erfaring med hvordan CO 2 oppfører seg i ulike sammenhenger og med geologisk lagring av CO 2 som en sikker og forutsigbar framgangsmåte for permanent fjerning av CO 2 fra atmosfæren.

Etterspørselen etter norske eksperter og virksomheter vil øke i det globale CCS-markedet, mener Jacob Mehus og Ingvild Ombudstvedt.

Sammen med eksperter fra en rekke land deltar norske eksperter i et omfattende standardiseringsarbeid ledet av ISO. Standardene gjør at ulike aktører i forskjellige deler av verdikjeden kan forenes om kostnadseffektive og forutsigbare metoder for å fange, transportere og lagre CO 2 . Standardene bidrar også med verktøy for kvantifisering og verifisering av mengde CO 2 fanget, transportert og lagret, i tillegg til rutiner for dokumentasjon og rapportering. Dette er viktig for å oppfylle myndighetskrav og sørge for transparens og etterprøvbarhet i prosjektene. Arbeidet er delvis støttet av Gassnova gjennom CLIMIT-programmet og koordineres fra norsk side av Standard Norge.

Noen av standardene behandler spesifikke deler av verdikjeden, mens andre ser på verdikjeden som en helhet og belyser eventuell risiko og fallgruver og hvordan de skal unngås og behandles.

Økende etterspørsel etter ekspertise

Etterspørselen etter norske eksperter og virksomheter vil øke i det globale CCS-markedet, så dette kan være starten på et nytt, grønt industrieventyr. Norske aktører innenfor offshore og leverandørindustri, som hittil har jobbet med produksjon av fossilt brensel, kan eksempelvis nå bruke sin kunnskap og spisskompetanse til å skape økonomisk vekst i en ny verdikjede. Her vil CCS være sentralt for produksjon av miljøvennlige energibærere som hydrogen og ammoniakk.

Ved hjelp av de internasjonale standardene settes virksomhetene bedre i stand til å redusere sine CO 2 -utslipp og minske sitt klimafotavtrykk, noe som igjen styrker konkurransekraften og bidrar til økt verdiskapning. Dette gjelder særlig CO 2 -intensive industrier som for eksempel produsenter av stål, aluminium, sement og silisium.

Viktige bidrag til kunnskapsformidling

Standardiseringsarbeidet i ISO fortsetter med full styrke, og ekspertene har nettopp startet arbeidet med nye tekniske rapporter som beskriver state of the art for transport av CO 2 med skip og ytelsesevaluering av fangst fra CO 2 -intensive industrier. Dette arbeidet er blant annet et viktig bidrag til kunnskapsformidling, både til myndigheter og industri, noe som ofte er et undervurdert element av standardisering. Begge disse tekniske rapportene er initiert av Norge, og norske eksperter vil ha ledende roller i arbeidet.

Standarder er helt nødvendige for at verden i stor skala skal kunne ta i bruk CCS som et aktivt virkemiddel i klimakampen. Og Norge er helt fremst i dette arbeidet.