Canada vil kansellere stor våpenkontrakt med Saudi-Arabia

Våpenavtalen ble inngått av tidligere statsminister Stephen Harper i 2014 og hadde opprinnelig en verdi på nærmere 100 milliarder kroner.

Ifølge avtalen skulle Saudi-Arabia kjøpe hele 928 pansrede personellkjøretøy av typen LAV 6, produsert av General Dynamics og utstyrt med kanoner.

Etter omfattende protester fra canadiske menneskerettighetsaktivister og opposisjonen, som viste til Saudi-Arabias krigføring i Jemen, ble det tidligere i år besluttet å redusere antallet til 742 og selge en versjon uten kanon.

Nammo på våpenmesse i Egypt: Kritikere vil ha regler mot våpensalg til urolige områder

Ekstremt vanskelig

Statsminister Justin Trudeau har tidligere hevdet at det vil være «ekstremt vanskelig» å trekke seg fra kontrakten med Saudi-Arabia, uten at det vil resultere i en gigantisk bot for Canada.

Saudi-Arabias drap på den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi i oktober gjør imidlertid at Canada nå vil undersøke mulighetene for, og konsekvensene av, å trekke seg fra kontrakten.

– Vi arvet faktisk en kontrakt på 15 milliarder canadiske dollar, undertegnet av Stephen Harper, om å eksportere disse pansrede kjøretøyene til Saudi-Arabia. Nå vurderer vi om det lar seg gjøre å trekke eksportlisensen for disse, sier Trudeau til CTV.

Iskaldt forhold

Trudeaus forhold til Saudi-Arabia er fra før iskaldt, etter at myndighetene i Riyadh kastet ut den canadiske ambassadøren som krevede løslatelse av fengslede menneskerettighetsaktivister og frøs all handel og alle investeringer i Canada.

Canada har også satt 17 saudiarabiske statsborgere, som knyttes til drapet på Khashoggi, på sanksjonsliste.

Trudeau har antydet at en kansellering av kontrakten om å selge pansrede personellkjøretøy kan resultere i en bot på over 6 milliarder kroner.

Tyskland har stanset våpensalget til Saudi-Arabia, og Norge, Sverige og Finland har også stanset salg av alt militært utstyr til landet som følge av krigføringen i Jemen og drapet på Khashoggi.