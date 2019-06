Bytter styreleder: Hinter om flere nisjesatsinger for TU på nett

– Dette er et verv jeg går til med stor entusiasme, sier Trond Markussen (56).

NITO-presidenten har sittet i TU Media-styret siden 2012, og tar i disse dager over styreledervervet etter Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

– TU Media er en flott og spennende nyhetskanal som virkelig vokser digitalt, men samtidig også klarer å opprettholde et interessant og populært papirmagasin som nå har blitt et månedsmagasin, sier Markussen.

Det er tradisjon for at Tekna og NITO bytter på styreledervervet i medieselskapet, som de to organisasjonene eier sammen.

Krevende situasjon

Tross veksten mener Markussen at situasjonen er utfordrende.

– Vi går fra papir til digitalt, og skal ha med oss både lesere og annonsører. Markedet er i stadig endring, og vi kan aldri sette oss ned og si at vi er i mål. Det kan til tider være krevende.

En situasjon som i høyeste grad er krevende, er at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett ser ut til å ville gå bort fra lovnadene om momsfritak for digitale utgaver av fagpressetidsskrift, slik kulturminister Trine Skei Grande (V) lovet i 2018.

– Å få likestilte regler for merverdiavgift, digitalt som på papir, er den utfordringen vi er tettest på nå, sier Markussen.

– Kommer du til å gjøre noe for å forandre kursen?

– Vi er på vei i riktig retning, og det jobbes godt. Jeg har sittet i styret med Lise, som har vært en dyktig og engasjert styreleder. Sammen med TU Media vil vi fortsette å utvikle selskapet uten å gjøre de store endringene, sier Markussen.

– Spennende reise

– Det har vært spennende å følge reisen fra papir til digitalt, en reise som på langt nær er over. Vi blir hele tiden utfordret til å tenke nytt, samtidig som vi skal ta vare på det som har fungert godt. Jeg liker å lese papirbøker, og vil nok fortsatt gjøre det selv om stadig mer gjøres tilgjengelig digitalt. Det ene må ikke nødvendigvis utelukke det andre, sier påtroppende styreleder Trond Markussen, som har følgende konklusjon å by på:

– Vi skal fortsatt være den nyhetskanalen du som teknolog ikke kan klare deg uten.

– Skulle ha vært død flere ganger

Jan M. Moberg, adm.dir og ansvarlig redaktør i TU, sier at flere nye satsinger er på vei. Foto: Teknisk Ukeblad

Også Jan M. Moberg, administrerende direktør og ansvarlig redaktør i Teknisk Ukeblad, ser situasjonen som krevende.

– Vi skulle ha vært død minst et par ganger, sier 59-åringen.

Moberg minner om at de på relativt få år har gått fra ha stillingsannonser på trykk som viktigste inntektskilde, til å måtte finne nye, digitale inntektsområder.

– Jeg synes vi har fått til mye på få år, spesielt at vi har gått fra null til å få 7500 digitale abonnenter på tu.no og digi.no. Det vil etterhvert gi betydelige inntekter, sier Moberg.

Satser videre

I fjor fikk både digi.no og tu.no en solid innholdsmessig oppgradering, sistnevnte med egne seksjoner dedikert bygg, energi og den maritime bransjen.

– Vi får ikke en digital abonnementmasse til å fungere uten mye godt innhold, sier Moberg, som hinter om at flere nye nisjesatsinger er på vei.

– Hva vil skje med papirutgaven?

– Det avhenger hvordan det går med nullmomsen, sier han.

– Vi har gått fra 44 utgaver til 11 utgaver på få år. Men vi trykker flere blader enn noensinne, vi har 158.000 eksemplarer i måneden og opplaget øker. Jeg er spent på hva som skjer med et eventuelt mva-fritak. Vi hadde fått flere titusen nye digitale abonnenter hvis eierne våre hadde fått momsfritak, sier Moberg.

Regjeringens avgjørelse om fagpressens digitale publikasjoner vil få fritak for merverdiavgift, slik som andre publikasjoner som f.eks. VG får, er ventet innen 1. juli.