Et utvalg av artikler onsdag 22. mai i to av nettavisene som har momsfritak, noe regjeringen nekter å gi til TU.no. – Dermed ekskluderes de moderne digitale dybdemediene som i årevis har drevet innovasjon for å tilpasse seg leserne i et utfordrende marked, skriver styreleder i TU Media, Lise Lyngsnes Randeberg.

(Illustrasjon: TU.no)