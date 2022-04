Bygger Nato-base i Stalins gamle by

Basen som bygges i Kucova, viser tydelig at Albania vender seg vestover. Albanias ønske om nært samarbeid – også militært – med Vesten har bare tiltatt etter at Russland gikk til angrep på Ukraina.

I 2018 besluttet Albania og Nato i fellesskap å bygge en flybase til en prislapp på flere hundre millioner kroner. Nato har allerede pøst 50 millioner euro (i underkant av 500 millioner kroner) inn i prosjektet.

Rundt om i Kucova står det gamle kinesiske og sovjetiske militærfly og ruster under åpen himmel. En gammel kommunistisk flybase ligger her. Det er denne basen som nå rustes opp. Støvet ligger tjukt over flyene og det militære utstyret som ikke er blitt brukt på mange år.

Kucova er en by som ligger sentralt i Albania, med rundt 31.000 innbyggere. Byen er historisk blitt påvirket mer av Italia enn av naboene i Øst, men i sovjettiden ble byen gjort om til et lukket militært anlegg. Byen ble også omdøpt, til Qyeti Stalin. På norsk betyr det Stalins by.

Nato tilfreds med basen

Etter Sovjets fall har det albanske luftforsvaret rykket inn. I 2005 sluttet de imidlertid å benytte seg av Mig-flyene som var blitt levert av Sovjet og Kina. Den nye flybasen markerer dermed også en kraftig opprustning av det albanske luftforsvaret.

Byggingen av den nye flybasen startet i begynnelsen av 2022, få dager før den russiske angrepskrigen i Ukraina startet 24. februar. Den timingen var helt tilfeldig, men det blir tatt godt imot både lokalt og i Nato at basen bygges nå i disse dager.

– Den nye globale sikkerhetssituasjonen har skapt betydelig drivkraft for fullføringen av denne baserenovasjonen, sier en tjenestemann i Nato.

Basen skal etter planen være ferdig i 2023 og vil gi Nato en «viktig strategisk base på Balkan, nær Middelhavet, Midtøsten og Svartehavet-regionen», påpeker Nato-tjenestemannen.

Rundt om i Kucova står det gamle kinesiske og sovjetiske militærfly og ruster under åpen himmel. Foto: Reuters

Signal til Russland

Albania ble Nato-medlem i 2009. Landet var tidligere ett av de mest isolerte i verden. Den paranoide kommunistiske diktatoren Enver Hoxha hadde tette bånd til Sovjetunionen og Kina, men kom på kant med Moskva og Beijing ettersom han mente de ikke lenger var sannferdige marxister.

Nå er mange albanere svært ivrige etter å bli med i EU. Den gamle sovjetbasen i Kucova beskrives som et minne om en fortid mange er glade for å legge bak seg. Samtidig blir oppussingen sett på som et signal til Russland, som har uttrykt et ønske om å øke sin innflytelse i regionen.

– Byggingen av denne basen er et klart signal til andre spillere som har vonde intensjoner i Vest-Balkan-regionen, sier Albanias forsvarsminister Niko Peleshi.

Albanias naboer Kroatia, Montenegro og Nord-Makedonia er også Nato-medlemmer.

For Seit Putro, som har jobbet administrativt på flybasen i mer enn 30 år, er det bare positivt at en gammel sovjetbase blir til en ny Nato-base.

– Før tilhørte vi Øst, nå har vi funnet vår plass nær Vesten, som er et steg framover for oss alle, sier han.

Basen, som strekker seg over 3.500 mål, ble bygget på 1950-tallet med støtte fra Sovjetunionen. Den ble bygget med et nettverk av tunneler og bunkere som kunne brukes dersom landet ble utsatt for et atomangrep.

Vonde minner

Etter oppussingen vil basen blant annet få en ny rullebane på mer enn to kilometer. Basen vil kunne håndtere toppmoderne militærfly og kan også bli brukt som mellomstopp for Nato-fly som er ute på oppdrag.

Det er et håp om at basen vil skape nye arbeidsplasser i den fattige regionen.

Det står fortsatt rundt 75 gamle jagerfly, stort sett Mig, Antonov og Yak-18. Hva som vil skje med de gamle flyene, er uklart. Lokale myndigheter vurderer å auksjonere bort flyene, stille dem ut på museum eller benytte dem som skrapmetall.

MiG-15-flyene står igjen som minner fra en annen epoke. Foto: Reuters

Flyene bringer fram vonde minner hos den tidligere piloten Niaz Nelaj. Han kaller tiden da Albania vendte seg østover, for et historisk uhell.

– Albanias naturlige allianser har alltid vært og vil alltid være med Vesten, sier han.