Bygger by som teknologisk laboratorium

Toyota er mest kjent for å produsere biler, men nå skal det gigantiske, japanske selskapet også inn i samfunnsbygging. Blant annet ved hjelp av sin spesielle kompetanse innen robotisering, selvkjørende kjøretøy, hybrider og brenselceller.

– Vi tenkte at vi kunne bygge en by på ordentlig og la mennesker bo der for å lage en testlab for mange nye teknologier, sa Toyotas konsernsjef Akio Toyoda da spaden ble satt i jorda for dette spesielle prosjektet i fjor.

Byen fikk navnet Woven City og bygges ved foten av den hellige vulkanen Fuji, ca. to timers reise fra Tokyo. På tomten sto tidligere en av Toyotas fabrikker.

Uaktuelt med demokrati

I starten skal byen ha 2000 innbyggere. De skal alle bo og jobbe i dette kanskje verdens mest teknologiske miljø.

– Woven City bygges på et privat område, så noe tradisjonelt demokrati kommer ikke på tale, byen er først og fremst et teknisk laboratorium med kjøretøy og andre løsninger som skal testes ut, har Toyoda uttalt til selskapets egen mediekanal, Toyota Times.

Det viktigste for Toyota er at dette fungerer som et laboratorium for å utvikle fremtidens teknologi og byplanlegging. Illustrasjon: Toyota Corporation

Fremtidstenkningen ligger også bak valget av navn, «den vevde byen», der alt skal henge sammen – enten det dreier seg om transport, fritidsaktiviteter, tjenester eller arbeid. Energiløsninger med hydrogen og brenselceller blir et viktig innslag.

Autonom trafikk

Også telekom-giganten Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) satser penger på prosjektet. Selskapets administrerende direktør Hiroki Kuriyama sier at Woven City blir det første storskalaforsøket på å få til et helt autonomt transportnett. Et delvis skybasert system samler informasjon fra sensorer og kameraer, slik at en digital tvilling kan sendes ut til de selvkjørende bilene og dermed bidra til en sikker trafikkavvikling.

Flere transportselskaper er med i prosjektet, blant annet lastebilprodusentene Hino og Mitsubishi Fuso. Woven Capital har også investert i de amerikanske selskapene Renovo Motors og Carmera, som begge utvikler autonome systemer.

Akio Toyoda er oldebarn av legendariske Sakichi Toyoda, som i 1926 startet en fabrikk for produksjon av vevstoler og etterhvert også begynte med biler. Sammen med øvrig ledelse i Toyota har han presset på for å realisere «vevbyen».

Woven City bygges ved foten av Japans høyeste fjell og vulkan, Fuji-san, som måler 3776 meter. Illustrasjon: Toyota Corporation

– Vi har bestemt oss for å bygge prototypen til fremtidens by. Her skal folk bo, leve og arbeide, men samtidig delta i et levende laboratorium, sier Toyoda.

Dansk arkitekt

I denne byen blir det ingen skyskrapere i stål og betong, ei heller brede motorveier med biler og busser som spyr ut eksos. All planlegging dreier seg om å legge til rette for et miljøvennlig og menneskevennlig samfunn.

Det er det danske arkitektselskapet Bjarke Ingels Group som har tegnet byen, og de skal ha fått stå ganske fritt i sin utforming. De samme arkitektene står bak Munchmuseet og det spektakulære bygget på Kistefos-museet på Jevnaker. Bjarke Ingels regnes som verdens kanskje mest innovative arkitekt.

Hovedpoenget med Woven City er at den skal fungere som et laboratorium med innbyggere. Illustrasjon: Toyota Corporation

– Det første vi gjorde var å dele opp det vanlige, kaotiske gatemiljøet i tre deler: en for biler, en for fotgjengere og en for en grønn park. De går parallelt, men er atskilt med trær og annet. Dette bidrar til et sikrere og bedre miljø for alle, men under byen blir det et finmasket nett med kulverter, der selvkjørende roboter sørger for leveranser til husholdninger og bedrifter, sier Bjarke Ingels.

Boligene skal utstyres med kunstig intelligens-basert sensorikk, alt og alle skal være koblet opp mot dataservere som sørger for at mennesker og teknologi spiller sammen.

Må betale selv

Det er ikke gitt at Toyota skal betale for alt. Beboerne skal betale markedsleie for boligene og kommunal skatt til den nærmeste byen, Susono. Så er også Toyoda nøye på å forklare at ingen skattepenger er brukt på prosjektet og at samtlige nasjonale og internasjonale bedrifter som er med, må betale sine egne kostnader.

Toyotas ambisjon for prosjektet er å samle data om hvordan fremtidens byer bør bygges og hvilke teknologier man bør satse på.

– Vi mener dette blir et prosjekt som alle kan dra nytte av, ikke bare Toyota, sier Akio Toyoda.

Denne artikkelen ble først publisert i TU-magasinet, nr. 1/2022