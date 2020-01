Toyotas fremtidsby skal drives av hydrogengass

– En unik mulighet til å utvikle fremtidens teknikk, sa administrerende direktør Akio Toyoda ved presentasjonen på teknikkmessen CES som pågår i Las Vegas.

Selv om det allerede finnes en Toyota City i Japan, vil det innen kort tid også finnes en fullstendig Toyota-bygd test-by ved foten av Fuji-fjellet.

Den går under navnet Woven City, «den vevde byen», og skal være et fullt oppkoblet samfunn hvor energiløsninger med hydrogen og brenselceller blir et viktig innslag.

Det første spadetaket til Woven City

Byen bygges på et 70 hektar stort område, og beskrives som et levende laboratorium hvor det til å begynne med skal bo 2000 personer. Her kan Toyota, samt andre bedrifter de samarbeider med, teste og utvikle teknikk for selvkjørende systemer, roboter, mobilitetsløsninger samt AI og smarte hjem.

«Med innbyggere, bygg og kjøretøy som alle er oppkoblede og som kommuniserer med hverandre, kommer vi til å kunne teste AI-teknikk, både i den virtuelle og i den virkelige verden, og maksimere potensialet», sa Akio Toyoda.

Det første spadetaket skal tas 2021. Byen har blitt tegnet av den danske arkitekten Bjarke Ingels, som blant annet står bak Lego-huset i Billund. Han har også tegnet Two World Trade Center og Googles hovedkontor i Mountain View.

Byen skal for en stor del bli bygd i tre, ha solceller på takene og, som nevnt over, få dekket energibehovet av hydrogengassdrevne brenselceller.

Forskere fra hele verden er velkomne

Innbyggerne får tilgang til den nyeste teknologien, som for eksempel assistent-roboter, og hjemmene skal også være utstyrt med sensorer koblet til AI-baserte systemer. Systemene skal klare å hjelpe beboerne med å ha en god helse og gjøre dagliglivet enklere, ifølge Toyota.

Trafikken i byen skal bestå av autonome transporter, i dette tilfellet mobilitetsløsningen E-palette som Toyota har vist fram flere ganger.

Og hvem skal bo i byen?

Toyota sier at de kommer til å sende ut en åpen invitasjon til samarbeid med andre bedrifter, men også forskningspartnere. Tanken er å la forskere fra hele verden flytte inn og arbeide med sine egne prosjekter.

Interessert? Toyota har lansert et spesial-nettsted for prosjektet sitt hvor man kan melde seg på.

Denne saken ble først publisert på Nyteknik.se.