Bygger batterifabrikk etter batterifabrikk

Etter å ha bygget anlegg i olje- og gassindustrien og i solcelleindustrien og etter mange års jobb i Østen har Einar Kilde blitt den som skal bygge fabrikkene til Freyr. Nå har den første fabrikken på 13.000 kvadratmeter åpnet, og den skal danne mønster for de store fabrikkene som nå planlegges både i Mo i Rana, i USA og kanskje flere steder.

Poenget med den nye fabrikken i Mo, som de kaller en Customer Qualification Plant, er å vise at de kan produsere batterier med den kvaliteten og produktiviteten de ønsker.

– Et springbrett til å kunne jobbe effektivt med de store fabrikkene, kaller Kilde det.

Teknologien har de lisensiert fra MIT-utspringet 24M. Den gjør at de klarer seg med fem prosesstrinn der andre trenger 13. Nå handler det om å bli best i verden på denne produksjonsteknologien og tilpasse produktene til kundekrav. Om alle faktorer er like, skal Freyr produsere billigere enn alle andre. Og gode avtaler på grønn norsk strøm bidrar til konkurransekraften.

Kilde vil først demonstrere produksjonskvaliteten. Deretter handler det om å kunne håndtere skalering. Det som dimensjonerer produksjonshastigheten, er hvor fort elektrodene kan utstyres med materiale og sette sammen. Første generasjon skal ha en hastighet på 3. Det er vanlig i dag. Men allerede i andre generasjon skal hastigheten opp til 20 meter i minuttet. Og de har ikke tenkt å stoppe der. 30 meter i minuttet er målet for generasjon 3.

Det viktigste for Kilde er å være bedre enn konkurrentene til å bygge fabrikker. Det er det som skal gi penger i kassa.

