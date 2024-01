Bygg og boliger sluker halvparten av norsk elproduksjon

Sjefrådgiver Tor Helge Dokka i Skanska Teknikk er nådeløs i sin beskrivelse av status for energibruk i norske bygg og boliger.

– Vi produserer 140 Twh elektrisk kraft i Norge årlig. Halvparten går med til å drifte norske bygg og boliger. Hovedsakelig til oppvarming. Vi må kunne halvere dette frem mot 2050, mener han.

Dokka er både tømrer, byggmester og sivilingeniør. I tillegg har han en doktorgrad. Den unike bakgrunnen fører til en nyttig dynamikk mellom praksis og teori. Noe Dokka selv har benyttet i egne prosjekter med å bygge familiens enebolig og rehabilitere en hytte fra 1975.

– Vi kan forbedre oss på så mange områder. Det gjelder vinduer, solpaneler, isolering, varmepumper og ventilasjon. Ja, egentlig må vi bli bedre på alle områder. Og ikke minst sørge for at løsningene blir enkle og ikke overkompliserte. For avanserte løsninger fører ofte til at byggene blir vanskelige å drifte, mener han.

Dersom nasjonen virkelig ønsker å forløse potensialet som ligger i å redusere elektrisitetsbehovet i norske bygg og boliger, mener Dokka at det må på plass insentiver fra myndighetene:

– Et samlet program på fire–fem milliarder årlig vil gjøre susen. Det bør omfatte alle områder, som solpaneler på tak, varmepumper, energieffektive vinduer, etc.

Denne er blant det vi snakker om i ukas podkast.