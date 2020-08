Buet flytebru over Bjørnafjorden blir verdens lengste av sitt slag

Ifølge prosjektleder for Ferjefri E39, Tore Askeland, er ca. 10 prosent av prosjektene nå gjennomført. Men mange krevende og dyre fjordkryssinger står igjen. Totalt ti store fjordkryssinger skal avløse syv fergestrekninger. Når prosjektet er ferdig, kalkuleres det med at reisetiden reduseres med ti timer, fra dagens 21.

Et av prosjektene som nå er avklart, er Bjørnafjorden.

– Ulike fjorder krever ulike løsninger, alt etter vindforhold, bølger, strømninger, skipstrafikk, og hvor bred og dyp fjorden er. Vi har nå konkludert med at buet flytebru med mulighet for forankring i bunnen er det beste alternativet for Bjørnafjorden mellom Os og Tysnes. Dette vil bli den klart lengste brua av denne typen som er bygget noen gang. Vi har gjort grundige analyser, og konklusjonen er at dette er noe vi klarer å bygge med tilgjengelig teknologi, sier Mathias Egeland Eidem, leder for delprosjekt fjordkryssing i Fergefri E39.

Prosjektet er i regi av Statens vegvesen og er en bestilling fra Stortinget. Planen er å bygge fergefri vei langs kysten mellom Kristiansand og Trondheim. Prosjektet har en svimlende prislapp på 380 milliarder 2020-kroner, og det gjenstår fortsatt å se om hele prosjektet noen gang blir realisert.

Tidsramme til 2050

Av de store prosjektene er Rogfast mellom Stavanger og Haugesund, og Hordfast over Bjørnafjorden sør for Bergen, de som er nærmest realisering. Rogfast er påbegynt, men prosjektet med verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel måtte tilbake til Stortinget for å få økt kostnadsramme siden anbudene var høyere enn forutsatt.

Prosjektleder Askeland sier han håper Rogfast kan starte opp igjen snart, og at Bjørnafjorden kan være av prosjektene som kommer med i første fase ved rulleringen av Nasjonal transportplan om et år.

– De mest samfunnsnyttige prosjektene knytter sammen regioner der det bor mye folk. Strekningen mellom Bergen og Stavanger peker seg ut. En annen strekning som peker seg ut, er mellom Ålesund og Molde. Jeg håper også brua over Nordfjord vil bli prioritert siden dette er en strekning som korter ned reisetiden med en time. Men her er ikke samfunnsnytten like stor siden det bor færre mennesker i området, sier Askeland.

– Et prosjekt som er krevende og ikke kan vise til like stor samfunnsnytte, er over Sognefjorden. Det er vanskelig å si om vi får se en bru over Sognefjorden i vår levetid. Vi har satt en tidsramme for planen vår til 2050, for å vise at det er mulig om det prioriteres av politikerne.

Cruise krever 70 meter

Eidem avviser at løsningen med buet flytebru med forankringsliner og med opphøyning for skipspassering, kan brukes alle steder.

– Strekningene som peker seg ut for denne løsningen er blant andre Bjørnafjorden og over Halsafjorden. Men på Halsafjorden er det ikke konkludert. Over en fjord som Sulafjorden på Sunnmøre er det mindre aktuelt med flytebru, selv om vi ikke skal avfeie det helt. Det har med bølgeforhold og skipstrafikk å gjøre. Nedsenket rørbru kan være mer aktuelt her.

En annen strekning Eidem peker på som aktuell for rørbru, er Sognefjorden. Mens over Nordfjord mellom Svarstad og Frøholm ved Stryn er det planlagt hengebru.

– Her er det etter forholdene en smal fjord sammenliknet med andre steder. Og vi har mye cruiseskiptrafikk til Olden. De største cruiseskipene krever 70 meter seilingshøyde. Et problem med flytebruene er at det blir veldig dyrt å bygge forhøyning som gjør at de største skipene kan gå under. Seilingshøyden for brua over Bjørnafjorden blir 45 meter på det høyeste. Her er det i dag ikke cruisetrafikk, men Forsvaret har en del øvingsaktivitet i området. Skipene deres skal kunne passere. Men å bygge fra 45 meter og høyere er veldig dyrt. Disse stedene må vi finne andre løsninger.

Teknologien med buet flytebru er kjent fra Nordhordlandsbrua nord for Bergen og fra Bergsøysundbrua i Krifast ved Kristiansund. Disse bruene ble bygget på begynnelsen av 1990-tallet.

– Det som er nytt er forankringen. Bruene som er bygget på denne måten til nå, er forankret til land på hver side. Siden brua over Bjørnafjorden blir mye lenger, krever det forankring også til bunnen. Undersøkelser viser at brua kan måtte forankres sideveis for å kontrollere bevegelsene i ekstremsituasjoner, sier Eidem.

Lasersveising

En spennende utvikling som er en del av arbeidet med Ferjefri E39 er utviklingen med automatisert lasersveising av brukonstruksjoner. Selskapet Prodtex med base i Ulsteinvik har en sentral rolle i et Forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU) som ser på muligheten for å skape industri av brubyggingen.

Sveiseteknologi med bruk av laserrobot-teknikk er velkjent i skipsindustrien. Det er en videreutvikling av denne teknologien Statens vegvesen ønsker gjennomført, slik at tykkere stålplater og stålmaterialer med høyere fasthet (flytespenning) enn det som benyttes på skip, kan benyttes på bruer. Lykkes man med utviklingen, er planen å bruke teknologien på fjordkryssingene.

Bjørnafjorden er det første store E39-prosjektet man ser for seg bygges på denne måten. Det kan føre til milliardbesparelser.

Allerede i år går Prodtex i gang med byggingen av en 65 meter lang gang- og sykkelbru i Åfjord i Trøndelag som en pilot i forbindelse med FoU-prosjektet. Prodtex er en knoppskyting fra skipsindustrimiljøet ved Kleven verft i Ulsteinvik.

Tore Roppen er daglig leder og medeier i selskapet. Prodtex er også involvert i prosjektgrupper i forbindelse med ulike bruprosjekter langs kysten, i samarbeid med Dr. techn. Olav Olsen og Norconsult. De er blant annet en av to grupperinger som er med videre i arbeidet med Bjørnafjordbrua. Prodtex har kjøpt en stor industrihall på Fiskå i Vanylven kommune der det tidligere var verftsindustri. I løpet av året monterer de opp linjer med lasersveis-roboter.

– Ved hjelp av digital tvilling programmerer vi robotene til å bevege seg samtidig i den produksjonscellen de jobber. Vi kan koordinere mange robotbevegelser samtidig, noe som gjør at sveisejobben kan gjøres effektivt, forklarer Roppen.

Vil ta tilbake industri

Han er overbevist om at denne type industri nå skal tilbake til Norge på grunn av automatisering.

– De siste 20-30 årene er det lavkostland som har levert disse produktene til Norge på bekostning av bedriftene her. Nå tar robotene over, og da vil denne type industri i fremtiden ligge nærmere. I tillegg til lokale arbeidsplasser gir kortreist produksjon også en stor miljøeffekt, sier han.

Med full produksjon i bedriften regner Roppen med at Prodtex vil sysselsette 30 arbeidere. Han sier de sikter seg inn på brumarkedet i forbindelse med fjordkryssinger.

– Vi er helt klart ute etter å skape industri i tilknytning til disse prosjektene. Jeg vet ikke om andre norske miljøer som jobber med dette på samme måte som oss, men dette blir jo selvsagt en konkurranse.

Prosjektleder Tore Askeland er tydelig på at han følger lasersveiseprosjektet med stor interesse. Og han signaliserer at han skal til Fiskå i forbindelse med oppstarten av arbeidet med gangbroen til Åfjord.

– Hvis dette går som vi tror og håper, vil teknologien skape norske arbeidsplasser, det vil gi bedre kvalitet på sveisene, vi vil spare mye penger og det gir en stor miljøgevinst, sier han.

Estimater viser at Statens vegvesen kan spare opptil ti milliarder kroner på Ferjefri E39 ved å benytte automatisert lasersveising i stedet for konvensjonelle sveisemetoder.