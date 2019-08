Budsjettutgaven av elektrisk folkevogn kan bli billig – men du må vente på den

I disse dager vises en kamuflert forproduksjonsmodell av Volkswagens ID.3 frem på Aker Brygge, som en slags opplading til bilens premiere på Frankfurt-utstillingen i september.

Nå er også de norske prisene klare.

Interiøret i Seats konseptbil el-Born. Mye tyder på at ID. 3 vil ha en bortimot identisk løsning. Foto: Seat

Ifølge den norske VW-importøren vil den første versjonen av ID.3 vil ha en startpris på under 330.000 kroner. Dette er den såkalte 1st-utgaven, som vil ha en elmotor på 110 kW (150 hk) og 310 Nm. Batteripakken rommer 58 kWh (62 kWh brutto), nok til en WLTP-rekkevidde på 420 km.

Men den som vil bli eier av en ID.3, trenger slett ikke hoste opp nær 330.000 kroner.

Under 250.000 kroner?

De første bilene som leveres er nemlig ikke den rimeligste ID. 3-modellen. 1st koster «mindre enn 40.000 euro» i Tyskland. Senere kommer en mer budsjettvennlig versjon med netto batterikapasitet på 45 kWh (48 kWh brutto).

Denne budsjettmodellen skal ha en rekkevidde på 330 km, som er langt bedre enn dagens e-Golf, og skal koste «mindre enn 30.000 euro». Med de samme omregningsfaktorene betyr det i så fall en pris på under 250.000 kroner, som må kunne sies å være ekstremt konkurransedyktig.

Toppmodellen av ID. 3 vil ha hurtiglading på inntil 125 kW, og rekkevidde på 550 km. Foto: Volkswagen

VW-importør Harald A. Møller vil ikke si noe om prisene på den rimeligste ID.3-modellen.

– De øvrige ID.3-modellene vil ikke bli tilgjengelig før etter lanseringen av ID.3 1st, og derfor vil heller ikke prisene på disse være klare på en stund, understreker produktsjef Jan Tore Kopperud.

I andre enden av skalaen kommer det en ID.3 med batteripakke på 77 kWh (82 kWh brutto) og elmotor på 150 kW (204 hk). Denne skal ifølge ADAC ha en rekkevidde på 550 km.

Alle vil ha bakhjulsdrift, som vel må være første gang siden den historiske VW-boblen.

Bedre plass

ID.3 blir nokså nøyaktig like lang som dagens Golf-modeller. Men siden ID.3 er konstruert som en ren elbil, blir det verken forbrenningsmotor eller girkasse å ta hensyn til, og det har gitt rom for økt akselavstand. Resultatet er at plassen i kupeen blir en god del større enn dagens e-Golf.

Etter det Teknisk Ukeblad erfarer, har alle modellene et bagasjerom på 390 liter, altså nokså nøyaktig 50 liter mer enn dagens e-Golf.

Produksjonen starter i november, og ifølge bilnytt.no skal Norge få halvparten av de første 30.000 produserte bilene.

Kunder som forhåndsbestiller ID.3 får med seg 2000 kwh gratis hurtiglading, noe som ifølge VW tilsvarer rundt 15.000 kilometer. Tilbudet gjelder lading på stasjoner tilknyttet VWs WeCharge-nettverk.

Uten kamuflasje

VW har vist den kamuflerte ID.3 så ofte at man begynner å tro at det er slik den skal være. Også forproduksjonsmodellen som i disse dager er innom Aker Brygge, er kamuflert. Her skal godbitene spares til den offisielle introduksjonen i september.

Men for en drøy måned siden dukket en knapt maskert ID.3 opp i Stuttgart – rett utenfor huset til motorjournalist Greg Kable. Bildene han la ut på Twitter gir et inntrykk av bilen uten sin forstyrrende, grønnlilla kamuflasje.

A lightly disguised @Volkswagen ID. 3 prototype just pulled up in front of my house in Stuttgart . . .@VWGroup @VWGroup_DE @VW pic.twitter.com/85PX8DV4X2 — Greg Kable (@GregKable) July 9, 2019

Også interiøret, som har vært en godt bevart hemmelighet, kan ha blitt avslørt før tiden. I sommer la flere VW-avdelinger i Europa ut en promovideo som viser litt av interiøret på ID.3. Videoene ble raskt fjernet, men da hadde flere våkne mennesker allerede fått lastet ned det som kanskje var en glipp, kanskje et forsøk på markedsføring.

Flere VW-agenter la ut en promovideo som viste interiøret på ID.3. Videoen ble raskt fjernet. Skjermbilde: Promovideo fra VW

Filmklippene viser en liten skjerm foran rattet, pluss en større hovedskjerm midtplassert på dashbordet. På høyre side av miniskjermen er girvelgeren plassert. Interiøret ser for øvrig ut til å være svært likt det som VWs spanske slektning Seat allerede har vist i konseptbilen el-Born.