Bryggeriet holder varmen ved å brenne egen mask

– Det er ikke lov til å deponere organisk avfall her oppe, så vi har måttet skipe den til fastlandet. Det koster tre kroner per liter produsert øl, så vi var nødt til å gjøre noe med dette, sier Robert Johansen, daglig leder på Svalbard Bryggeri.

Løsningen var å tørke masken og brenne den. Varmen går til å varme opp bygget og til forvarming av bryggerivannet. På sikt er planen å produsere så mye varme at overskuddet kan sendes ut på fjernvarmenettet.

– Vi har kjøpt en stor ovn, langt større enn det er behov for til oss selv, fordi vi har dimensjonert anlegget for å ta inn flis. Vi vil samle inn og kutte opp alt rent trevirke som sendes ned til fastlandet. Det er 100 tonn i året, forteller Johansen.

Skal lage treflis av gamle hus

Endelig ryker det av pipa på Svalbard Bryggeri. Ved å løse et fraktproblem har de også forsynt seg selv med varme. Foto: Svalbard Bryggeri

Han ønsker å ta imot flis fra lokale entreprenører, engangspaller, og rent trevirke fra riveprosjekter.

– Det er jo flere hus som skal rives her nå. 300-400 tonn trevirke skal ned, sier Johansen.

Neste investering på lista hans er derfor en fliskutter. Med treverk i forbrenningen blir det et overskudd som kan sendes ut på fjernvarmenettet.

– Longyearbyen har behov for mer fjernvarme, men vi har strøm nok. Siden begge deler kommer fra kullkraftverket, kjøres det dieselaggregat for å holde varmen oppe. Det er jo litt uøkonomisk og vanskelig å balansere. Varmen fra oss er lite i forhold til byens behov, men det bidrar, sier Johansen.

Brukes til dyrefôr

Prosjektet vil kutte energiregningen på bryggeriet, som i tillegg kan få betalt for varmen de sender ut i fjernvarmenettet. Men bryggerisjefen tror ikke at prosjektet vil bli veldig innbringende.

– Vi vil vel få omtrent nok til å ha litt igjen for arbeid og vedlikehold.

Ovnen er en ETA-kjele på 350 kw. I forkant er det en tørkekontainer som tørker masken til den har 30 prosent vanninnhold. Da brenner den godt og har en brennverdi på bare 20 prosent under vanlig trevirke, ifølge Johansen.

Ellers i landet går jo mask til bøndene, men isbjørnene er ikke så interessert i dette, så vi måtte tenke i andre baner. Robert Johansen, Svalbard Bryggeri

Bryggeriet har mask nok til å holde varmen i to uker. De har allerede stengt av fjernvarmen fra byen og holder seg selv med varme. Tirsdag inviterer de publikum inn for å lære om prosjektet. Arrangementet har fått navnet «Der ingen skulle tru at nokon kunne brew».

Mask er restene av maltet fra brygging av øl, og består hovedsakelig av skall fra byggkorn. Masken inneholder både fiber og proteiner, og på fastlandet brukes det som dyrefôr.

– Ellers i landet går jo mask til bøndene, men isbjørnene er ikke så interessert i dette, så vi måtte tenke i andre baner, sier Johansen.