Brukte vindmølleblad får nytt liv som støyskjermer

Bladene fra utfasede vindmøller kan brukes til skjerming mot trafikkstøy.

Dette var påstanden til ingeniør Jakob W. Nielsen, som for drøyt fem år siden fikk ideen. Og etter et lengre pilotprosjekt viste det seg at påstanden holdt vann.

Ved å knuse glassfibermaterialet fra bladene er det mulig å produsere et glassfibergranulat som er svært lydabsorberende og tilfredsstiller det danske Vejdirektoratets krav for støyskjermer langs motorveier.

Nå er Jakob W. Nielsen nesten der at han på alvor kan realisere ideen sin. Han forventer at skjermene er klare til kommersiell produksjon innen et års tid, sier han til den danske Miljøstyrelsen.

60 prosent mindre CO2

Ved å resirkulere vindmøllebladene kan man gjenbruke dette hittil mer eller mindre ubrukelige avfallet.

I tillegg har Cowi beregnet at det også er en CO2-innsparing på cirka 60 prosent i forhold til de støyskjermene av mineralull som produseres i dag.

Det kommer fram av en rapport fra oktober 2016, publisert av Miljøstyrelsen på grunnlag av Jakob W. Nielsens pilotprosjekt.

Dessuten vil glassfibermaterialet kunne knuses og gjenbrukes gang på gang i nye støyskjermer, skrives det.

Selv om stort sett alle delene av vindmøller kan gjenbrukes på en smart måte i dag, har bladene vært et problem, siden de består av glassfiber, og det ikke nødvendigvis er egnet til gjenbruk.

De har derfor vært et potensielt nytt avfallsproblem, siden stadig flere vindmøller er på vei til å nå pensjonsalderen.

I dag ender det ofte med at bladene enten blir knust og brent eller brukt som fyllmasse i sement og isolering.

Mangler det optimale limet

Jakob W. Nielsen arbeider nå også med å finne den mest optimale oppskriften på lim før det endelige produktet er klart, sier han til Miljøstyrelsen.

Inntil da har han en avtale med Dong Energy om at han kan overta og eksperimentere på vindmøllebladene fra verdens første havvindpark, Vindeby, som for tiden rives.

Jakob W. Nieslens prosjekt er støttet av både Miljøteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram, MUDP, samt Alexander Foss’ Industrilegat.

