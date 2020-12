Bruker hydrogen til å fly droner dobbelt så langt

Det norske droneselskapet Nordic Unmanned blir tirsdag notert på børsen i Euronext Growth Oslo, etter å ha hentet inn rundt 100 millioner kroner i forkant. Et av utviklingsprosjektene er hydrogendrift av dronene sine, som de etter to års utvikling nå har verifisert med den første fullverdige flygingen.

Se video av flygingen og intervju med daglig leder Knut Roar Wiig øverst i artikkelen.

Dobbel flytid

– Vekten av en hydrogenpakke mot vekten av en lithiumpakke gjør at du i realiteten får dobbelt så lang flytid, sier Knut Roar Wiig til TU.

Hydrogenløsningen lages nå som en modul til den eksisterende dronen Staaker BG-200, som allerede har omtrent en times flytid uten last. Med hydrogendrift vil man altså kunne se fram til om lag to timers drift. Det skal gi en rekke nye bruksmuligheter for en slik drone.

Løsningen består for øyeblikket av en 2kW tilpasset brenselcellesystem fra HES og en trykkbeholder på 7,2 liter med hydrogen lagret på 300 bar. Med en ni liters tank skal det være mulig å oppnå 120 minutters flytid.

Logistikk, langdistanseinspeksjoner og militære bruksområder er blant områdene selskapet ser for seg å kunne nyttiggjøre seg de nye mulighetene.

Forsker på rekkevidde

Hydrogenprosjektet ble påbegynt som et forskningsprosjekt i 2018. Doktorgradsstipendiat Jørgen Apeland har sett på hvordan hydrogen kan øke rekkevidden på droner, som en del av en nærings-PhD ved Universitetet i Stavanger. Prosjektet har fått støtte fra Forskningsrådet, og Apeland har også hatt et forskningsopphold ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Apeland jobber til daglig ved Nordic Unmanned.

Kommer i 2021

Nordic Unmanned skal nå bruke de neste månedene til å utvikle teknologien med mål om å etablere et ordinært produkt i porteføljen, etter planen allerede i 2021. Da skal den altså kunne brukes som en ekstra modul til klargjorte Staaker BG-200-droner.

– Både droner i seg selv og hydrogenteknologi har en del utfordringer rundt det å modne teknologien for å bli robust nok for norsk vinterklima. Så langt ser dette veldig bra ut, og hydrogenløsningen oppfører seg stabilt, sier Knut Roar Wiig til TU.