Los Angeles er kjent for å være en biltung by. Men på en flunkende ny, tusen meter lang buebro ved navn Sixth Street Viaduct, bygget på tuftene av det som var kjent som byens mest filmatiske bro, har myke trafikanter fått en sentral plass.

I tillegg til brede fortau og sykkelfelt i ytterkantene av broens fire kjørefelt, skal en park på nær 50 mål ferdigstilles under konstruksjonen, formodentlig i ly for den stekende californiske solen. Fem separate trapper skal gjøre broen tilgjengelig fra bakkeplan.

Å berede broen for et inntog av myke trafikanter, krevde mer av konstruksjonen enn man kanskje skulle tro. En stor menneskemengde veier nemlig langt mer enn en rad med semitrailere, ifølge ingeniørene bak prosjektet.

Brodekket måtte kunne tåle en last på 480 kilo per kvadratmeter, eller 10 000 tonn mennesker til sammen. Planen er å kunne stenge ned broen for større arrangementer og feiringer, som da den ble åpnet for publikum tidligere denne måneden.

Isolator for jordskjelvsikring brukt på broen. Illustrasjon: Sixth Street Viaduct

– Vi bestemte at broen ikke bare skulle være en transportkorridor, men også en destinasjon, sier Michael H. Jones, prosjektleder og broingeniør hos ingeniørselskapet HNTB som og bygget broen til Fast Company.

Kan bevege seg 90 cm under jordskjelv

I tillegg til store mengder feststemte mennesker, skal broen også måtte tåle et jordskjelv på 9.0 på Richters skala. Et skjelv av den størrelsen, anslår eksperter at bare vil inntreffe én gang per tusen år.

Den viktigste komponenten i jordskjelvsikringen er isolatorer som befinner seg der de ti bueparene treffer bakken. De skal gi rom for bevegelser på opptil 90 centimeter i hvilken som helst sideretning.

Pælefundamentene er plassert opptil 50 meter ned i bakken.

Måtte rive legendarisk film-bro

Det er ikke en hvilken som helst bro Sixth Street Viaduct erstatter. Den forrige broen, som ble bygget i 1932, er kjent fra et utall filmer, musikkvideoer og dataspill, heriblant Transformers, Grease, to Terminator-filmer og spillet Grand Theft Auto.

Broen viste seg imidlertid å ha blitt bygget med et spesielt tilslag som kjemisk bryter ned sementen, kalt «sementkreft» direkte oversatt fra engelsk.

Historisk verdi måtte dermed vike til fordel for sikkerhetsmessige hensyn, og broen ble revet i 2016.