Storbritannia opplever for tiden den største prisveksten på 40 år.

– Jeg vet folk sliter, og jeg vet de er bekymret. Jeg vil ikke sitte stille å se på at noen havner i så store problemer at de kanskje aldri blir kvitt dem, sa finansminister Rishi Sunak i Underhuset der han bekreftet at inflasjonen skaper akutte problemer for mange briter.

Hjelpepakken Sunak la fram torsdag, innebærer blant annet at millioner av britiske husstander får et tak på 400 pund – snaut 5.000 kroner – for strøm og gass. I tillegg blir det målrettet støtte til eldre, funksjonshemmede og dem som har dårligst råd, melder nyhetsbyrået PA.

Dette skal delvis finansieres av en tilleggsskatt på energiselskaper.

Oljegigantene BP og Shell er blant dem som har fått kraftig økte inntekter på grunn av høye olje- og gasspriser og som må belage seg på å betale mer i skatt.