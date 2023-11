Nok en aktør trekker seg fra prekvalifiseringen for å bygge ut bunnfast havvind i Sørlige Nordsjø II.

Brigg Vind, en gruppe bestående av Vårgrønn, Å Energi og Corio Generation, melder at de etter en nøye vurdering velger å ikke delta i den planlagte auksjonen som skal gjennomføres i februar. For å delta må de prekvalifisere seg, og det velger de altså å droppe.

De viser til kostnadsstruktur, markedsforhold, tidslinje, vilkårene for differansekontrakter og andre regulatoriske faktorer som utslagsgivende.

De mener at de ville blitt prekvalifisert, og at de ville kunne gjennomføre prosjektet, og at det derfor har vært en vanskelig avgjørelse for dem å likevel velge å ikke delta i prekvalifiseringen.

Forpliktet til å legge inn bud

I pressemeldingen skriver de at de tolker forpliktelsene knyttet til prekvalifisering slik at konsortier som søker må gi bud i den kommende auksjonen.

«Ettersom Brigg Vind ikke vil gi tilbud under gjeldende markedsforhold og rammer, mener vi det vil være feil å delta i prekvalifiseringsprosessen. Vi sender derfor ikke vår prekvalifiseringssøknad 15. november», skriver de.

Dersom rammeverket endres eller auksjonen utsettes forventer de at det gjennomføres en ny prekvalifiseringsrunde. Brigg Vind vil i så fall vurdere å delta i denne, skriver de.

Deep Wind Offshore leverer heller ikke

Deep Wind Offshore og EDF Renewables sier i en uttalelse til TU at de ikke har sendt inn søknad om prekvalifisering på Sørlige Nordsjø II.

– Konsortiet vil heller legge all innsats i å bli tildelt et område på Utsira Nord. Vi har stor tro på at Deep Wind Offshores uslåelige lokale posisjon i kombinasjon med EDF Renewables omfattende erfaring og finansielle styre vil sikre denne posisjonen, sier administrerende direktør Knut Vassbotn i Deep Wind Offshore til TU.

Han sier videre at norske myndigheter i årene fremover vil tilføre flere muligheter innenfor havvind.

– Som langsiktige aktører, ser vi frem til å jobbe mot både bunnfaste og flytende prosjekter i Norge, sier Vassbotn.

Flere har latt være å delta

Fra før har danske Ørsted trukket seg ut av havvind i Norge. Det førte til at Blåvinge-samarbeidet mellom Ørsted, Hafslund og Fred. Olsen Seawind kunne gå videre med Sørlige Nordsjø II.

Hydro Rein, Vattenfall og Seagust har tidligere trukket seg fra prosessen. Seagust oppga økte leverandørkostnader og usikker energipris som årsak.

Statkraft har sammen med Aker Offshore Wind og BP bekreftet at de vil kvalifisere seg til auksjonen. Det samme har Norseman Wind, som eies av tyske EnBW, men ingen av dem har avgjort om de vil legge inn bud.

I dag bekrefter også Equinor overfor TDN Direkt at de sender søknad før fristen. Konsortiet Shell, Eviny og Lyse melder også at de deltar i prekvalifiseringen, men sier at de ser betydelige utfordringer med å sikre nødvendig balanse mellom risiko og forventet avkasting. De vil jobbe videre med å forbedre prosjektet ytterligere frem mot den planlagte auksjonen, forteller kommunikasjonsdirektør Jan Soppeland i Shell til TU.

Regjeringen har sagt at det trengs minst seks søknader for å gjennomføre tildelingen.