Brannen i Brim kan ha startet i batterirommet

– Vi vet lite om årsaken nå, men forhåpentligvis vet vi mer i løpet av ettermiddagen når brannvesenet har vært nedi båten, sier Agnes Árnadóttir, daglig leder i Brim Explorer, til TU.

Brannen oppsto i Oslofjorden mens fartøyet var i transitt. Brim ble etter hvert slept til Vallø i Vestfold. Torsdag kveld ble det opprettet en 300 meters sikkerhetssone rundt fartøyet som lå til kai i Tønsberg.

Fredag morgen hadde brannvesenet kontroll på brannen. Det ble tatt diverse varme- og gassmålinger, og fra skutesidens utside måles det ikke lenger varme, meldte Tønsbergs Blad fredag morgen.

Torsdag brant det i hybridfartøyet Brim. Her ligger katamaranen til kai ved Tønsberg fredag morgen. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

Røyk fra batterirom

Árnadóttir er selv på vei til Tønsberg for å finne ut mer når TU snakker med henne.

– Det har vært brann. Vi vet ikke hvor brannen oppsto ennå, men det kan ha vært i batterirommet, sier hun.

– Hvorfor tror du at brannen kan ha startet i batterirommet?

– Det er egentlig fordi det var derfra røyken kom ut.

800 kWh

Brim er en 24 meter lang og 11 meter bred turistkatamaran med hybrid framdriftssystem. Batteripakken er på 800 kWh, og fartøyet kan seile i 10 timer i rundt 8 til 12 knop. Maritime Partner står for designet, og DNV har godkjent fartøyet.

Batteriene ble levert av Grenland Energy, som i 2019 ble kjøpt opp av batteriselskapet Corvus.

Fartøyet ble levert i 2019 og skulle bidra til en mer miljøvennlig turisme i Nord-Norge etter modell fra Future of the Fjords og Vision of the Fjords på Vestlandet. Tromsø og Svolvær er utgangspunktet for Brim.

Kun mannskap om bord

I utgangspunktet kan fartøyet ha 140 passasjerer om bord, men på torsdag var det kun fire personer i mannskapet om bord.

Árnadóttir tror brannen kan føre til at noen folk blir skeptiske til batterifartøy.

– Det er alltid noen som blir det, men forhåpentligvis får vi gode svar som gjør at det ikke er grunn til å være skeptisk fordi det er en batteribåt.