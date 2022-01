Bosch og Cariad går sammen om programvare for selvkjørende biler

Volkswagen-gruppens programvareavdeling Cariad har gått sammen med Bosch om utvikling av løsninger som skal gjøre gruppens biler delvis selvkjørende fra 2023.

Første steg er å utstyre nye biler fra Volkswagen-gruppen med enkle førerassistentfunksjoner utviklet gjennom samarbeidet, som for eksempel å holde avstand til kjøretøyet foran når man bruker fartsholder.

Målet er å bygge et fundament som på lengre sikt gjør det mulig for bilene å bygge programvare som gir helt selvkjørende biler under visse situasjoner, som på motorvei. Dette er såkalt nivå 3-selvkjøring, som krever at det sitter en person bak rattet.

De skal også undersøke muligheten for å ta systemet til nivå 4, som vil si at bilene kan kjøre seg selv i de fleste situasjoner, skriver Cariad i en pressemelding. Det er ikke avgjort at samarbeidet skal munne ut i et nivå 4-system, men det er noe de utforsker sammen.

Vil trene med stordata

Avanserte førerassistentfunksjoner er allerede tilgjengelig for gruppens ulike bilmerker. At de nå ønsker å samle dette under én felles løsning, handler om tilgangen til data. Store flåter av biler som kjører samme programvare vil gjøre det mulig for Cariad og Bosch å videreutvikle programvaren ved å samle inn data og trene opp et selvkjøringssystem.

Dermed ser det ut til at Volkswagen-gruppen ønsker å tilnærme seg selvkjøringsproblemet på omtrent samme måte som Tesla gjør i dag. De samler inn data fra bilene, og brukeren trener opp systemet sitt ved hjelp av maskinlæring.

Håper på standardisering

Ved å jobbe på denne måten skal Bosch og Cariad kunne teste automatiserte kjørefunksjoner i en større skala på biler på veien, og nye funksjoner kan implementeres i biler raskere, heter det i pressemeldingen.

Bosch og Cariad stiller med til sammen minst 1000 utviklere som skal jobbe med oppgaven.

Bosch gifter seg ikke med Volkswagen-gruppen i dette samarbeidet. Bosch kan tilby løsningene de to selskapene utvikler til tredjeparter også. Dette kan bidra til større grad av standardiserte løsninger for selvkjørende biler i bilindustrien i fremtiden, skriver Bosch i en pressemelding.